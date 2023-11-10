Литва передала Беларуси россиянку в тяжелом состоянии 10.11.2023, 21:37

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В чем причина.

Газета The Baltic Times 10 ноября со ссылкой на литовскую пограничную службу сообщила, что в Беларусь из Литвы была перевезена российская гражданка с тяжелым состоянием здоровья. Передача женщины состоялась сегодня утром в 10:00 по белорусскому времени.

«Гражданку России 1973 года рождения в тяжелом состоянии и в сопровождении ее дочери сегодня утром отвезли на пограничный пункт Мядининкай (возле белорусского КПП «Каменный Лог»), где ее передали белорусским медикам и чиновникам.

Перед этим женщина проходила лечение в литовской клинике, но пограничная служба Литвы официально решила вернуть ее на родину и постановила ей покинуть территорию страны», — пишет The Baltic Times со ссылкой на слова пресс-секретаря литовской пограничной службы Гедрюса Мисутиса.

Мисутис пояснил, что российская гражданка лечилась в Литве по гуманитарным причинам еще с 18 октября. Именно тогда, по словам чиновника, в Вильнюсе из-за ухудшенного состояния здоровья женщины был вынужден сесть самолет, выполнявший рейс Анталия — Москва.

Разрешение на приземление было дано в качестве исключения, так как воздушным судам, зарегистрированным в России или принадлежащим гражданам России, не разрешается использовать воздушное пространство стран Европейского союза из-за санкций против России, но этот запрет не распространяется на экстренные посадки в случае угрозы здоровью или жизни пассажиров, отметил Мисутис.

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