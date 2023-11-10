Люди, которые держат Авдеевку 1 Юрий Бутусов

10.11.2023, 21:46

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Юрий Панчук

За 20 месяцев войны ротный ВСУ был в отпуске один раз четыре дня.

Люди, которые держат Авдеевку. Юрий Панчук – командир мотопехотной роты 53-й механизированной бригады – надежный, стойкий командир, который понимает тактику и качественно организовывает боевую работу.

Юрий Панчук с удовольствием отбирает в роту «отказников» – солдат, не подходящих другим командирам по разным причинам. И, как правило, под командованием Панчука бывшие «отказники» показывают себя примерными бойцами. Потому что ротный глубоко понимает работу пехотинца, обеспечивает оборудование позиций, отдых, взаимодействие, подготовку, знает лучше всех район обороны.

За 20 месяцев войны ротный был в отпуске один раз четыре дня. Это было 10 месяцев тому назад. Он переживает и не хочет оставлять своих людей, боится, что без него будут потери. Именно такие командиры обеспечивают преимущество в бою и устойчивость обороны.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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