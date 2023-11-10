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США впервые испытали ядерный бомбардировщик нового поколения

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  • 10.11.2023, 22:11
  • 4,326
США впервые испытали ядерный бомбардировщик нового поколения

Руководители ВВС не афишировали первый полет, но его показали фотографы-любители.

Бомбардировщик В-21 Raider ВВС США совершил свой первый полет. Он способен нести ядерное оружие.

Об этом сообщает Reuters.

Руководители ВВС не афишировали первый полет B-21, но около трех десятков энтузиастов авиации и фотографов-любителей собрались в пятницу, 10 ноября, вокруг завода 42 в надежде увидеть, как бомбардировщик поднимется в небо, пишет New Voice.

B-21, имеющий ту же форму «летающего крыла», что и его предшественник B-2, сможет доставлять как обычное, так и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на больших расстояниях и в воздухе.

По прогнозам, каждый такой самолет стоит около 750 миллионов долларов.

ВВС планируют закупить не менее 100 самолетов и начать замену бомбардировщиков B-1 и B-2. По данным Пентагона, эксплуатация B-1 стоит около 60 000 долларов в час, а B-2 — около 65 000 долларов в час.

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