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В Речице судили брата политолога Валерия Карбалевича

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  • 10.11.2023, 22:29
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В Речице судили брата политолога Валерия Карбалевича

И его жену.

Олега Карбалевича, брата политолога Валерия Карбалевича, и его жену Евгению Карбалевич судили в Речице по административной статье о распространении экстремистских материалов, сообщает «Гомельская вясна».

Олег Карбалевич получил 20 базовых величин штрафа (740 рублей), его жена — 15 базовых (555 рублей). У Евгении также конфисковали мобильный телефон как «средство правонарушения».

Напомним, брата политолога Валерия Карбалевича задержали вместе с женой в Речицком районе при проведении «антитеррористических учений». Супругов попытались снять в «покаянном» видео, но они не согласились. После этого их забрали в изолятор и продержали там 72 часа, но осудить не успели, поскольку задержанных в тот день было много, и выдали повестки в суд на 10 ноября.

Валерий Карбалевич в 2021 году покинул Беларусь.

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