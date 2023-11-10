Базовая ставка вырастет с 1 января 2024 года
- 10.11.2023, 22:47
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Всего на 6%.
С 1 января 2024 года вырастет базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Постановление об этом подписал премьер-министр Роман Головченко.
Сейчас размер ставки составляет 235 рублей. Ее поднимут до 250 рублей. То есть на 15 рублей, или всего на 6%.
Базовая ставка применяется для исчисления окладов работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.