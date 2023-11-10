Канадцы забивают первыми Telegram-канал «СерпомПо»

10.11.2023, 23:02

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Удар по российским пропагандистам.

Обычно в пятницу вечером Минюст РФ, «выходит на лед», раскатывается и «закидывает в ворота» имена «иностранных агентов».

Но здесь их опередил канадский МИД, опубликовал дополнения в санкционный список. Что же, друзья, читайте список тех, кому не пить кленового сиропа, не сходить на матч «Монреаль Канадиенс».

Итак, сначала медиа: «Известия», «Парламентская газета», и телеканал «РЕН-ТВ», а также проект «Узнай Россию» (Russia Beyond, финансируется «Российской газетой»).

Гол! 1-0

Далее, учреждения: Центр социально-консервативной политики, Институт государства и права РАН.

Снова вынимайте шайбу из ворот. 2-0

Наконец, персоналии: бывший министр иностранных дел России, ныне президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, советник министра обороны России Андрей Ильницкий, Директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов, историк Александр Чубарьян, политологи Александр Коньков. Дмитрий Суслов, Андрей Сушенцов.

Еще певица Жасмин попала (настоящее имя Сара Шор). Спасибо Канаде, мы и не знали настоящее имя Жасмин, только сценический псевдоним.

В общем, 3-0.

Попавшие в список могут с чувством выполненного долга отправляться на выходные, выпить за попадание в список «врагов». А «РЕН-ТВ» еще и отомстить – сделать передачу «НЛО над Канадой».

Кстати, фигурант списка Андрей Ильницкий в 2003 – 2006 годах работал в «Открытой России» Михаила Ходорковского на не немаленьком посту («курировал лидерские и региональные проекты»), но затем перебежал на сторону противника.

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