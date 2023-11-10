закрыть
10 ноября 2023, пятница, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bild: Опухшие щеки Путина подогрели слухи о пластической операции

1
  • 10.11.2023, 23:23
  • 1,106
Bild: Опухшие щеки Путина подогрели слухи о пластической операции

Пользователи соцсетей предположили, что главу Кремля заменяет двойник.

В среду Кремль опубликовал видео встречи Владимира Путина c китайскими генералами в Ново-Огарево, пишет Bild.

На лице президента РФ четко видны опухшие щеки, отдающие блеском. На запись обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Пользователи соцсетей предположили, что это последствия неудачной пластической операции или же на записи двойник.

Однако на другом видео того же дня у Путина нет опухших щек. Возможно, эту запись обработали перед публикацией. В последнее время различные видео с Путиным и особенности его внешности регулярно возбуждают слухи о двойнике или болезни президента РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин