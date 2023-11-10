Bild: Опухшие щеки Путина подогрели слухи о пластической операции 1 10.11.2023, 23:23

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Пользователи соцсетей предположили, что главу Кремля заменяет двойник.

В среду Кремль опубликовал видео встречи Владимира Путина c китайскими генералами в Ново-Огарево, пишет Bild.

На лице президента РФ четко видны опухшие щеки, отдающие блеском. На запись обратил внимание советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Пользователи соцсетей предположили, что это последствия неудачной пластической операции или же на записи двойник.

Однако на другом видео того же дня у Путина нет опухших щек. Возможно, эту запись обработали перед публикацией. В последнее время различные видео с Путиным и особенности его внешности регулярно возбуждают слухи о двойнике или болезни президента РФ.

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