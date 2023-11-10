Женщина, спасшая сотни тысяч африканцев, находится в заложниках у ХАМАСа 10.11.2023, 23:43

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Созданная ей организация помогла семьям в Эфиопии, Танзании и Руанде.

Каждый год Шошан Харан проводила несколько недель в Африке. Идею, возникшую у нее более десятилетия назад, удалось превратить в реальность. Созданная ею организация Fair Planet уже помогла многим крестьянским семьям в Эфиопии, Танзании и Руанде выбраться из глубокой нищеты, пишет сайт «Детали».

7 октября 67-летнюю Шошан похитили боевики ХАМАСа. Вместе с ней в Газу увезли ее дочь Ади с мужем Талем и их двумя детьми. Дом семьи Харан в кибуце Беэри был сожжен дотла. Муж Шошон – Авшалом, бывший генеральный директор кибуцного производства – был убит. Погибли также сестра Шошан, Лилах Кипнис, и ее муж Авиатар. Сестра Авшалома, Шарон Авигдори, и ее дочь Ноам были похищены террористами.

«Шошан – исследовательница и аналитик, реалистка, стоящая обеими ногами на земле, – рассказывает генеральной директор организации Fair Planet Алон Хаберфельд. – И вместе с тем она неудержимая оптимистка. Как-то ее муж Авшалом сказал, что, создавая нашу организацию, она прыгнула в бассейн, не зная, есть ли в нем вода. Я ответил на это: «Нет, Шошана знала, что в бассейне нет воды. Но она надеялась, что за время прыжка вода в нем появится. Это был оптимизм в чистом виде. И она оказалась права».

Харан родилась в Беэри. Ее родители, Авраам и Рина Аврон, были основателями кибуца. Оба они скончались в течение последних двух лет и не дожили до страшного дня разрушения их детища. Шошан и Авшалом познакомились, когда учились на сельскохозяйственном факультете Еврейского университета. «Мама всю свою жизнь провела в кибуце, – рассказывает их дочь Шакед. – Только после защиты диссертации она уехала на два года в США, в Ратгерский университет в Нью-Джерси. Мама играла заметную роль в жизни кибуца. Мы росли в Беэри как целое племя».

Организацию Fair Planet Харан основала в 2012 году. Хаберфельд сотрудничал с ней практически с самого начала. Они были коллегами и вместе работали в сельскохозяйственной компании «Ха-Зера», принадлежавшей французскому концерну «Лимгрейн».

«Мы производили семена – и это значит, еду для всей планеты, – говорит Хаберфельд. – Ведь даже для того, чтобы сделать стейк, нужно сначала выкормить корову кукурузой». Но сельскохозяйственные компании продавали семена в Африке в очень малых количествах. Каждый фермер закупал немного. Развитие рынка требовало огромных средств.

«Шошан обратила внимание на то, что производители семян обходят Африку стороной, – рассказывает Хаберфельд. – И у нее возникла идея, как можно изменить эту ситуацию. Она предложила сельскохозяйственным компаниям предоставить ей право на использование разработанных ими сортов семян в обмен на создание соответствующего рынка в Африке. Таким образом Шошан надеялась значительно увеличить объемы собираемого в африканских странах урожая».

Организация Fair Planet начала работать в Эфиопии в 2012 году, и до сих пор ее основная деятельность разворачивается в этой стране. С 2019 года Fair Planet работает также в Танзании, а в последние годы и в Руанде, куда Шошан ездила совсем недавно – в сентябре.

«Сначала мы исследуем различные виды овощей в Израиле, – рассказывает Хаберфельд. – Этот процесс проходит сотрудничестве с израильскими университетами и другими государственными учреждениями. Мы выращиваем рассаду и, получив необходимые семена, отправляемся в Африку. Там прямо в поле мы проводим инструктаж сельскохозяйственных производителей. Большинство общественных организаций, оказывающих помощь африканским странам, этого не делают. Это сложно с профессиональной точки зрения и, кроме того, очень дорого стоит».

В Fair Planet работают 20 граждан трех африканских стран. Кроме того, с ней сотрудничают добровольцы, которые инструктируют крестьян. «Мы стараемся вносить как можно меньше изменений в принятый в Африке традиционный способ выращивания овощей, – подчеркивает Хаберфельд. – В Эфиопии, например, до сих пор вспахивают землю деревянными плугами, в которые запряжены быки. Сначала крестьяне получают от нас только семена, а воду и удобрения они обеспечивают самостоятельно».

Деятельность Fair Play финансируют производящие семена компании – таких насчитывается около десяти. Их интерес заключается в развитии африканского рынка. «Сельскохозяйственные компании хотят продемонстрировать, что семена – это прекрасный инструмент международной помощи, – говорит Хаберфельд. – Это та самая удочка, которая лучше выловленной рыбы. С помощью семян жители африканских стран могут выращивать овощи самостоятельно. Для многих из них это означает грандиозные перемены. Посеяв семена, они получают возможность не только прокормить свою семью, но и заработать на продаже выращенных ими овощей».

Урожаи выросли в шесть раз

Еврейский университет провел исследование деятельности Fair Planet в 2015-2020 годах. «В тот период в финансировании организации участвовало правительство Нидерландов, – рассказывает Хаберфельд. – Оно и заказало это исследование, которое уже завершено и вскоре будет опубликовано в научных журналах. Оно показало, что урожаи сотрудничавших с нашей организацией сельскохозяйственных производителей выросли в шесть раз».

«За те пять лет мы успели напрямую поработать с тысячами крестьян, – поясняет он. – Но опосредованно наша деятельность повлияла и на их семьи, и на их соседей, и на деревни, в которых они живут, – это сотни тысяч человек! 85% жителей Эфиопии заняты в сельском хозяйстве. Для них шестикратное увеличение урожая – это просто другая жизнь».

Международные компании, сотрудничавшие с Харан, опубликовали заявление в поддержку Израиля. Так же поступили и многие ученые из разных стран. Они призвали к немедленному освобождению всех похищенных ХАМАСом израильтян. Известия о трагических событиях 7 октября дошли и до африканских крестьян, сотрудничавших с Fair Planet. По словам Хаберфельда, они выразили глубокую печаль и тревогу за судьбу Шошан Харан и других заложников.

Как по помним, Хаберфельд сказал, что Харан прыгнула в пустой бассейн. Но появилась ли там вода за время ее прыжка? «Разумеется, – отвечает он. – Я не знаю, сколько людей на Земле могут сказать: я помог выбраться из бедности миллиону человек. Но это Шошан. В начале у нас не было практически ничего – только сумасшедшая идея и несколько десятков тысяч долларов частных пожертвований».

«Сейчас наша организация изыскивает ежегодно около миллиона долларов в год и работает в трех странах, – говорит в заключение Хаберфельд. – Десять дней назад я написал всем нашим партнерам: да, Шошан сейчас нет с нами, она временно недоступна. Но мы обязаны продолжить начатое ею дело. Если она вернется и увидит, что мы остановились, – горе нам. Мы продолжим работу и знаем, что она вернется. В Африке есть еще миллионы людей, которых нужно накормить, есть еще сотни миллионов, которые нуждаются в помощи».

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