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Морская болезнь российского флота

  • 10.11.2023, 23:57
  • 1,654
Морская болезнь российского флота

Точные удары ВСУ отправили на дно или повредили уже 25 российских кораблей.

Имея лишь ограниченные возможности собственного флота, Украина за почти два года войны смогла дать настоящий бой российским военным кораблям в Черном и Азовском морях. Каждый раз используя новые изобретательные тактики и различное вооружение, ВСУ уже уничтожили не менее 7 и повредили не менее 18 российских судов нескольких военных флотов.

«New Voice» подготовил инфографику с информацией о поврежденных российских кораблях.

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