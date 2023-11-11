РФ должна проиграть Михаил Подоляк

11.11.2023, 1:11

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Михаил Подоляк

Даже если кто-то продолжает в этом сомневаться.

Как бы кому-то ни хотелось не принимать очевидное или сыграть в традиционную игру «передаем ответственность будущим поколениям», именно сегодня нам всем придется осознать, что главным донатором полного разрушения глобального политического пространства и международных правил является Россия и что без решения «проблемы России», без ее стратегического поражения во всех значениях этого слова вернуться к предсказуемости и стабильности невозможно...

Так что простые шаги, которые нужны сейчас.

Первый: прекратите слушать и реагировать на заявления России. Это всегда ложь, фейк и способ выиграть время. РФ не предлагает ничего реалистичного...

Второй: РФ должна проиграть на поле боя, даже если кто-то продолжает сомневаться в том, что это предопределено. Для этого требуются конкретные инструменты. А чтобы получить инструменты, нужны инвестиции в военное производство.

Третий: РФ должна пройти через обязательные судебные процессы и значительные репарационные выплаты. Исторический урок поколений. Иначе никак...

И четвертый: в РФ должна произойти смена политической элиты.

Только после этого мир получит шанс восстановить правила и право. А чтобы элиты были заменены, требуется крах ключевых мифов, на которые опирается «путинский режим». Обеспечить крах может только проигрыш России. Следовательно, вопрос снова в своевременности и достаточности оружия для Украины...

Михаил Подоляк, Telegram

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