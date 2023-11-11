Литва усилила ПВО Украины двумя ЗРК NASAMS 11.11.2023, 3:55

Они уже поступили на боевое дежурство.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 11 ноября, сообщил, что переданные Литвой зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже находятся на боевом дежурстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Умеров поблагодарил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, который находится с визитом в Киеве. Украинский министр также рассказал своему коллеге, что ЗРК NASAMS, переданные Украине Литвой, уже на боевом дежурстве у украинских военных.

«Посетили с моим коллегой пункт управления дивизиона Воздушного командования Центр Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — сказал министр.

Умеров также пригласил оборонные компании Литвы к сотрудничеству по совместному производству вооружения и боеприпасов в Украине.

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