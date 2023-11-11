Кандидат в президенты США выступил за уничтожение российской армии 11.11.2023, 4:59

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Тим Скотт — сенатор от Республиканской партии.

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в «уничтожении» вооруженных сил России, чтобы предотвратить необходимость отправки своих войск для защиты стран НАТО, заявил кандидат в президенты США, сенатор Тим Скотт (республиканец), передают Breitbart News.

На вопрос об увеличении военной помощи Украине, Скотт выступил с предложением «уничтожить, насколько это возможно, российскую армию».

«Суть в том, что мы должны сначала достичь такого уровня подотчетности, который позволит американскому народу понять, куда ушли наши ресурсы, и это номер один. Номер второй: после того, как мы позаботимся об этой ответственности и подотчетности, у нас появится возможность рассмотреть общую стратегию, которая поможет нам деградировать российскую армию, пока мы используем наши ресурсы. Откровенно говоря, обеспечение безопасности наших партнеров по НАТО от российских военных абсолютно необходимо», - заявил Тим Скотт.

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