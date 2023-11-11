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На подступах к Киеву ночью были уничтожены все воздушные цели армии РФ

  • 11.11.2023, 8:37
На подступах к Киеву ночью были уничтожены все воздушные цели армии РФ

Стало известно, откуда атаковали оккупанты.

В ночь на 11 ноября Россия атаковала дронами-камикадзе Украину, в частности, вражеские «Шахеды» летели в направлении Киева. На подступах к Киеву все воздушные цели врага были уничтожены.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений вследствие падения обломков дронов.

Ночью против 11 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за запуска российскими войсками дронов-камикадзе (предварительно это были иранские «Шахеды»). Запускали их захватчики с юга.

Однако силы ПВО отразили атаку на украинскую столицу.

«Силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные силы). По предварительным данным, в самой столице без жертв и разрушений, данные оперативных сведений будут уточняться», – отметил Попко.

Он также предположил, что запуском «Шахедов» захватчики пытаются «прощупать» систему ПВО в Киеве. Так что в КМВА призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и до ее завершения находиться в укрытиях.

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