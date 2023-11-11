Армия Израиля захватила ключевые опорные пункты ХАМАС в Газе
- 11.11.2023, 8:44
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В ЦАХАЛ озвучили детали операции.
В Армии обороны Израиля заявили, что захватили ключевые опорные пункты группировки ХАМАС в городе Газа. Военные израильской армии ликвидировали около 150 террористов.
По словам представителей ЦАХАЛ, состоялся штурм главного форпоста ХАМАС «Бадер», расположенного возле лагеря беженцев Аль-Шати и домов гражданских лиц. Заявление военных опубликовано на официальном сайте ЦАХАЛ.
Там отметили, что в ходе рейда на пост «Бадер», который возглавляла 401-я бригада, войска Израиля уничтожили военные штабы и ракетные площадки террористов.
Кроме того, в Армии обороны Израиля сообщили, что захватили еще один пост ХАМАС в этом районе и разрушили завод по производству оружия, а также позиции для запуска ракет и туннели. Бой с боевиками ХАМАС, как отмечается, состоялся на побережье города Газа, в отеле Blue Beach.
По словам израильских военных, 30 террористов прятались в отеле и стреляли по силам противотанковыми ракетами.
«После его захвата выяснилось, что террористы использовали номера отеля в качестве убежища и для планирования наземных и подземных атак», – говорят в ЦАХАЛ.
Всего во время боев в районе Аль-Шати, как утверждают военные Израиля, они ликвидировали около 150 боевиков ХАМАС.