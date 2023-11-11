Сына Кадырова вызвали на бой 11.11.2023, 9:06

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Вызов бросил человек, назвавший себя «обычным пацанчиком из аула».

Недавно несовершеннолетний сын Рамазана Кадырова похвастался победой в спарринге над 9-м номером среднего веса UFC с рекордом 7-0 в промоушене Хамзатом Чимаевым.

В соцсетях уже обсуждают фотографию Адама Кадырова, на которой он побеждает Чимаева удушающим приемом.

Блогер из Казахстана Олжас Рахимжанов, как и все здравомыслящие люди, сомневается в спортивных способностях сына чеченского лидера, а потому вызвал его на бой, сообщает dialog.ua.

«Я хочу, чтобы «Файтинг» организовал мне бой с сыном Рамзана Кадырова. Чисто спортивный интерес. Он же смог вырубить Хамзата Чимаева, а сможет ли он вырубить обычного пацанчика с аула? Если ты это увидел, сын Рамзана Кадырова, давай организуем бой. Это тебе не спарринг с Хамзатом Чимаевым», - обратился блогер.

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