«Человек, который ведет дело, — мой одноклассник» 6 11.11.2023, 9:26

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«Онлифанщица» из Берестовицкого района дала интервью.

Недавно белорусская милиция сообщила о «модели со своей передвижной порностудией» из Берестовицкого района и о том, что против девушки возбуждено уголовное дело.

Информация вызвала большой резонанс. Оказалось, что девушка — вебкам-модель, известная под ником LoLi Bela. Она согласилась поговорить с ютуб-каналом ЛенТВ24.

Она рассказала, что об уголовном деле ей сообщили ее подписчики.

— Многие поддерживали, писали, предлагали сотрудничество. Также были и комментарии негативные, типа, как я могла посметь такое сделать. Мне все равно, я их не воспринимаю всерьез, потому что… Ну, пусть эти люди просто возьмут и покажут свой браузер, что они там смотрят, а потом кого-то обсуждают, — сказала Лоли.

Она говорит, что «голых» снимков в ее канале нет.

— У меня там нет порнографии. У меня там фотографии в белье, в купальнике, в море. Я люблю покупать комплекты красивого белья и демонстрировать. Голого у меня вообще ничего там нет.

Ведущий спросил, почему именно ее взяли в разработку.

— Мне кажется, кто-то следил за мной, я — популярный блогер. Кто-то следил за мной и как-то узнал, что я нахожусь в Беларуси.

Этот человек, который ведет дело, он по факту мне считается одноклассником. И было очень странно… когда я была в отделении, он не удивился.

Ведущий спросил, почему так, они не дружили в школе или какая-то неразделенная любовь?

— Я была у него на свадьбе. Может ему подарок мой не понравился, — пошутила Лоли.

Она рассказывает, что эти съемки она начала делать в 2020 году. Тогда она уже не жила в Беларуси.

Приехала домой 10 мая, и ее задержали. Привели в милицию, потом — в квартиру. В составленном милиционерами протоколе она добавила, что не живет в Беларуси с 2020 года и все съемки делала за пределами страны.

Сейчас девушка в Дубае, скоро летит в Ирландию.

9 ноября сотрудники МВД распространили информацию о том, что они обнаружили в Берестовицком районе порностудию. 24-летняя девушка, по их словам, заработала на этом за три года 70 тысяч долларов. Заведено уголовное дело, девушке грозит до четырех лет лишения свободы.

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