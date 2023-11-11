закрыть
11 ноября 2023, суббота, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Будут серьезные последствия: США предупредили Китай

  • 11.11.2023, 9:37
  • 4,002
Будут серьезные последствия: США предупредили Китай

Американский Минфин может задействовать чрезвычайные меры.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанетт Еллен встретилась в Сан-Франциско с вице-премьером Китая Хе Лифеном в рамках рабочего визита последнего.

Американская чиновница подчеркнула, что если КНР станут помогать России в оборонно-промышленном комплексе, который Москва задействует против Украины в войне, Пекин столкнется с очень серьезными последствиями.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. Пресс-служба не стала раскрывать подробности предостережений для Китая, но указано, что Еллен призвала китайскую сторону воздержаться от ошибок.

«Представители двух государств провели прямые и продуктивные дискуссии по двусторонним экономическим отношениям США и Китая, а также по широкому кругу вопросов, включая сферы сотрудничества и разногласия. Министр финансов Еллен заявила о необходимости прекращения Россией незаконной войны против Украины и важности установления справедливого мира», – указано в сообщении.

Отмечается, что в рамках полномочий Еллен она могла говорить о введении санкций против Китая, если он примкнет к перечню союзников РФ против Украины. Для Пекина это действительно серьезная угроза, поскольку экономика КНР целиком зависит от экспорта и внешних вливаний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин