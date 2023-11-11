Будут серьезные последствия: США предупредили Китай 11.11.2023, 9:37

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Американский Минфин может задействовать чрезвычайные меры.

Министр финансов Соединенных Штатов Джанетт Еллен встретилась в Сан-Франциско с вице-премьером Китая Хе Лифеном в рамках рабочего визита последнего.

Американская чиновница подчеркнула, что если КНР станут помогать России в оборонно-промышленном комплексе, который Москва задействует против Украины в войне, Пекин столкнется с очень серьезными последствиями.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США. Пресс-служба не стала раскрывать подробности предостережений для Китая, но указано, что Еллен призвала китайскую сторону воздержаться от ошибок.

«Представители двух государств провели прямые и продуктивные дискуссии по двусторонним экономическим отношениям США и Китая, а также по широкому кругу вопросов, включая сферы сотрудничества и разногласия. Министр финансов Еллен заявила о необходимости прекращения Россией незаконной войны против Украины и важности установления справедливого мира», – указано в сообщении.

Отмечается, что в рамках полномочий Еллен она могла говорить о введении санкций против Китая, если он примкнет к перечню союзников РФ против Украины. Для Пекина это действительно серьезная угроза, поскольку экономика КНР целиком зависит от экспорта и внешних вливаний.

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