В Киеве прогремели сильные взрывы 11.11.2023, 9:50

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Войска РФ ударили по столице Украины баллистикой.

В Киеве, утром, 11 ноября, раздались сильные взрывы. После этого в столице Украины объявили о воздушной тревоге.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

О взрывах заявили также корреспонденты «Суспільного». После этого в Киеве объявили о воздушной тревоге.

«В столице объявлена воздушная тревога! Направляйтесь к укрытию!», - пишет КГВА.

Что говорят в Воздушных силах Украины

В Воздушных силах ВС Украины предупредили о ракетной опасности.

Также воздушная тревога была объявлена на территории Одесской области.

Предварительная информация

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, по предварительной информации, противовоздушная оборона сработала по баллистике россиян. Взрывы прогремели на левом берегу столицы.

«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях», - пишет Кличко.

Никаких фото и видео

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не обнародовать фото и видео работы противовоздушной обороны.

«За это есть ответственность. Напоминаю об этом тем, кто решил сбрасывать их в различные каналы или соцсети для публикации», - написал Ермак.

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