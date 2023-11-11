Медведев выдал такую дичь, что даже кремлевская пропаганда заговорила о его «изъяне» 1 11.11.2023, 9:59

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«Сармата» занесло.

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя главы российского Совбеза, настолько оторвался от реальности, что о его «изъяне» заговорила даже российская пропаганда, пишет nv.ua.

В частности, на неадекватное поведение Медведева неожиданно обратил внимание «Московский комсомолец».

Поводом для этого стали нацистские высказывания Медведева о жителях Болгарии и стран Балтии, которых он назвал «второсортным сбродом», транслируя свои идеи о якобы «превосходстве россиян над другими народами».

После такого пропагандистам из МК пришлось признать, что на этот раз Медведева, регулярно грозящего цивилизованному миру ядерными ракетами, действительно «занесло».

«Дмитрия Медведева занесло… И на солнце бывают пятна, и у нашего публицистического «Сармата» обнаружились в конце концов свои изъяны…», — констатировали они у себя в соцсетях, комментируя озвученную им дичь.

И хотя недавно Медведев уже подвергался критике со стороны пропагандиста «Соловьев Live» Евгения Сатановского, назвавшего его «мелким, слабеньким де*ьмом», подобных замечаний в его адрес от такого крупного ресурса, как «МК», ранее не наблюдалось.

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