закрыть
11 ноября 2023, суббота, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Средиземном море на парусном судне погиб белорус

1
  • 11.11.2023, 10:05
  • 1,102
В Средиземном море на парусном судне погиб белорус
Иллюстрационное фото

Парусник врезался в скалу у берегов Сардинии.

У берегов Сардинии судне погиб пожилой белорус, который вышел в Средиземное море на парусном судне. Об этом сообщило итальянское издание L’unione sarda, пишет «Беларусь и мир».

10-метровая парусная лодка, принадлежащая пенсионеру из Беларуси, потерпела крушение возле острова Корчелли, входящего в архипелаг Ла-Маддалена близ северо-восточного побережья Сардинии.

По всей вероятности, это произошло вечером в прошлую субботу, 4 ноября. Белоруса могло застать врасплох резкое ухудшение погоды на море. Не исключено, что он спал, когда лодка врезалась в скалу. Сохранилась запись телефонного разговора, в котором мужчина просит о помощи береговую охрану.

Сразу начались затрудненные неблагоприятными условиями поиски, в том числе с вертолетов. Параллельно предпринимались попытки связаться с потерпевшим крушение, но его телефон уже молчал.

Наутро в воскресенье, 5 ноября, у скалистого берега Корчелли были найдены обломки полностью разрушенного судна и бездыханное тело. Из моря его извлекли водолазы.

В настоящее время идет расследование трагического происшествия. Выяснением всех обстоятельств гибели белоруса занимается прокуратура города Темпьо-Паузания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин