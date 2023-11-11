В Средиземном море на парусном судне погиб белорус

В Средиземном море на парусном судне погиб белорус1
- 11.11.2023, 10:05
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Парусник врезался в скалу у берегов Сардинии.
У берегов Сардинии судне погиб пожилой белорус, который вышел в Средиземное море на парусном судне. Об этом сообщило итальянское издание L’unione sarda, пишет «Беларусь и мир».
10-метровая парусная лодка, принадлежащая пенсионеру из Беларуси, потерпела крушение возле острова Корчелли, входящего в архипелаг Ла-Маддалена близ северо-восточного побережья Сардинии.
По всей вероятности, это произошло вечером в прошлую субботу, 4 ноября. Белоруса могло застать врасплох резкое ухудшение погоды на море. Не исключено, что он спал, когда лодка врезалась в скалу. Сохранилась запись телефонного разговора, в котором мужчина просит о помощи береговую охрану.
Сразу начались затрудненные неблагоприятными условиями поиски, в том числе с вертолетов. Параллельно предпринимались попытки связаться с потерпевшим крушение, но его телефон уже молчал.
Наутро в воскресенье, 5 ноября, у скалистого берега Корчелли были найдены обломки полностью разрушенного судна и бездыханное тело. Из моря его извлекли водолазы.
В настоящее время идет расследование трагического происшествия. Выяснением всех обстоятельств гибели белоруса занимается прокуратура города Темпьо-Паузания.