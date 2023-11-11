Путин преподнес «сюрприз» оккупантам 3 Олег Шевченко, OBOZ.UA

11.11.2023, 10:26

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«Женский бунт» вспыхнул не где-нибудь в глубинке, а прямо в Москве.

Решение президента РФ Путина о том, что мобилизованных никто не отпустит домой до окончания так называемой «СВО», стало неожиданностью для россиян. Под раздачу попали и добровольцы, которые сами же рвались в армию оккупантов, – теперь никаких привилегий у них попросту нет, а перспектива стать «грузом 200» на войне против Украины стала реальнее на порядок. И если до сих пор недовольство тем, кто происходит в ВС РФ и других подразделениях высказывали довольно осторожно, то позавчера случился первый «женский бунт». Причем не где-нибудь в глубинке, а в столице – Москве. Сказать, что это напугало власти, – не сказать ничего, но новая волна мобилизации пугает еще больше.

«Мобилизованные воюют до конца»

Слухи о том, что главный военный преступник России принял решение, что мобилизованные будут участвовать в «спецоперации» до ее окончания, ходили давно. Они подкреплялись и тем, что воюющим оккупантам отказывали в отпусках, а на вопросы о демобилизации командиры просто смеялись в лицо. Теперь же появилось еще одно подтверждение.

Провластный пропагандист и «военкор» Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что на последней встрече с Владимиром Путиным задавал вопрос о демобилизации и замене воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации. На что «верховный главнокомандующий» ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения «СВО».

Причем это касается теперь и добровольцев из ДК «Редут» (еще недавно приходили на полугодовой контракт с правом на расторжение). То же самое касается и осужденных преступников, которые подписывали контракт на полгода с последующим увольнением и снятием судимости. То есть исключений не будет.

«Теперь все равны. Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать?» – резюмировал «военкор» Сладков.

То есть теперь демобилизовать оккупантов могут только при тяжелом ранении, при рождении четвертого ребенка или по достижению предельного возраста службы. Но еще реальнее маячит перспектива погибнуть на преступной войне.

Сами оккупанты прекрасно это понимают, однако вырваться из смертельной ловушки практически нереально. Единственный способ гарантированно остаться – избежать мобилизации, а тем, кто уже на фронте в рядах армии РФ, – сдаться в плен.

Собеседник OBOZ.UA из Харьковской области, у которого в российском Белгороде живет родня, говорит, что, по мнению самих россиян, людской ресурс у них все же не бесконечный.

«Да, количество населения вроде как огромное, но тем, кого насильно отправили в Украину, от этого не легче. У моих родственников племянника мобилизовали, а теперь отняли и последнюю надежду вернуться с войны. Он говорит: «Сначала обнулят всех нас, потом возьмутся за следующих», – поделился харьковчанин.

Первый бунт

7 ноября в центре Москвы жены мобилизованных впервые вышли на пикет с требованием вернуть мужей домой. На Театральной площади около 30 женщин развернули плакаты с требованием провести ротацию военнослужащих.

В это время здесь проходил митинг коммунистов, посвященный 106-й годовщине октябрьской революции. «Потом подошла полиция, они вызвали главного организатора и нас отвели в сторону. К нам подошел Зюганов, и мы договорились, что после возложения цветов у мавзолея передадим ему наше обращение», — рассказала участница акции.

В октябре родственники мобилизованных подавали заявку на проведение собственной публичной акции, однако в правительстве Москвы им отказали, сославшись на антиковидные ограничения.

Российский блогер и аналитик Анатолий Несмиян считает, что это только начало.

«Ну вот и «женские бунты», причем не на периферии, а в самом что ни на есть центре. Пока, конечно, единичный случай, и нет никакого смысла выводить из него тенденцию. Она еще впереди», – написал Несмиян в своем Telegram-канале.

По его мнению, ротацию военнослужащих армии РФ проводить попросту некем, так как для этого нужно провести полноценную мобилизацию, равную прошлогодней, а этого делать сейчас никто не будет – риски для власти слишком велики.

Тем временем родные оккупантов по всей России стали объединяться в чатах, пишут комментарии под постами чиновников и записывают коллективные видеообращения. За этими чатами и комментариями пристально наблюдают из региональных администраций. «Специальные кураторы от властей пугают родственников и рассылают методички, главная цель которых – заставить замолчать жен и матерей», – пишет канал «Можем объяснить».

Недовольных родственников, которые осмеливаются вслух говорить о проблемах и требовать вернуть мужчин, называют «украинцами» и «ЦИПсО». Следующим шагом, несомненно, будут аресты. Вот только к чему они приведут?

Вербовка со школы

Для Кремля россияне – просто ресурс, который можно бросить в топку войны. Уже забили тревогу и родители школьников – жалуются на агрессивную рекламу контрактной службы прямо в учебных заведениях.

Например, в кемеровской школе №56 в классах и на главной странице сайта висит реклама контракта. Кроме того, учителя сотрудничают с кадетским училищем, лоббируют поступление туда учеников и учат детей на скорость разбирать автоматы.

«Им каждый день вдалбливают в голову, что кроме армии, никаких перспектив у них больше нет», – жалуется мама одного из учеников.

Мечтаешь стать врачом, айтишником или космонавтом? Забудь, не для того тебя растили, а чтобы умереть на преступной войне. По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери армии РФ уже превысили 307 тыс. человек.

Олег Шевченко, OBOZ.UA

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