Польша отмечает День независимости 2 11.11.2023, 10:54

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Кульминацией праздника станут торжества у Могилы Неизвестного солдата.

Сегодня, 11 ноября, Польша отмечает День независимости.

11 ноября 1918 года Регентский совет, созданный в Варшаве из местных польских деятелей немецкими и австрийскими оккупантами (они заняли часть Польши, до 1914 года входившую в состав Российской империи), передал военную власть на части территории Польши Юзефу Пилсудскому, ставшему во главе восстановленного Польского государства. Накануне Пилсудский прибыл в Варшаву из немецкой тюрьмы в Магдебурге.

Так начиналась история возрождения Польского государства, в честь чего 11 ноября в стране отмечается День независимости. 14 ноября Пилсудский помимо военной взял на себя и гражданскую власть в стране.

Польша вернулась на политическую карту Европы спустя 123 года.

Окончательную форму польская государственность, восстановленная в 1918 года, обрела на Парижской мирной конференции в 1919-1920 гг., на которой Польшу представляли Игнацы Падеревский и Роман Дмовский.

Торжества по случаю Дня независимости в 1920-1930-к гг. традиционно устраивались в первое воскресенье после 11 ноября.

Лишь в 1937 году, спустя 19 лет после восстановления независимости, 11 Ноября было официально установлено как национальный праздник.

Таким образом, до Второй мировой войны 11 Ноября отмечалось дважды – в 1937 и 1938 годах.

После Второй мировой войны, в условиях коммунистической диктатуры, День независимости 11 ноября не отмечался. Лишь в 1988 году, накануне политических преобразований, коммунисты организовали торжественное празднование 70-летия восстановления независимости.

11 Ноября как День независимости был восстановлен постановлением парламента в 1989 году.

Торжества в 2018 году, когда Польша отмечала 100-летие независимости, были по-особенному величественны. Стоя у Могилы Неизвестного солдата в Варшаве, президент Польши Анджей Дуда сказал: «Здесь, где лежит неизвестный парень, мы им бесконечно благодарны. Мы их чтим, мы перед ними всеми в долгу».

В этом году традиционно кульминацией празднования Дня независимости станут торжества у Могилы Неизвестного солдата в 12:00. В них примут участие высшие должностные лица польского государства.

Марш Независимости также по традиции пройдет по улицам Варшавы, начавшись в 14:00 на кольцевой развязке им. Романа Дмовского, одного из отцов независимой Польши.

Помимо официальных торжеств, в Варшаве также организуется «Забег Независимости». По всей Польше пройдет множество различных мероприятий, включая концерты, лекции, представления и шествия по улицам городов и сел.

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