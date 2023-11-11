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В Бресте дочь сделала замечание пьяному папе, который оскорблял бабушку

  • 11.11.2023, 10:58
  • 4,510
В Бресте дочь сделала замечание пьяному папе, который оскорблял бабушку

Что за этим последовало?

В Бресте задержали жителя города, который избил свою 14-летнюю дочь и угрожал ей убийством. Подробности инцидента опубликовал приближенный к МВД телеграм-канал.

37-летний брестчанин пришел домой пьяным и стал устраивать разборки с матерью, оскорбляя ее. За бабушку вступилась 14-летняя внучка, которая приехала на каникулы. Отец ей сказал «заткнуться», а затем потянул ее за руки в комнату.

Когда девочка упала на пол и ударилась об угол кровати, подозреваемый ударил ее ногой по голове, а потом продолжил избивать, угрожая убийством.

Выместив агрессию, мужчина ушел в магазин за выпивкой. В этот момент бабушка вызвала скорую и милицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за угрозу убийством.

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