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В Беларуси ввели странное новшество по всем бандеролям и посылкам

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  • 11.11.2023, 11:17
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В Беларуси ввели странное новшество по всем бандеролям и посылкам

Почтовые отправления и товары будут проверять перед доставкой получателям.

Все бандероли и посылки, отправленные в Беларусь физическим лицам с территории Евразийского союза, будут проходить процедуру контроля до доставки потребителям. Сейчас разрабатывается проект постановления правительства, который утвердит порядок такого контроля, пишет Office life.

Требование об организации контроля почтовых отправлений и товаров до их доставки или вручения физическим лицам установлено указом № 297, который запретил гражданам хранение и использование дронов. То есть речь в данном случае идет о создании механизма, препятствующего поставке физлицам беспилотных аппаратов или комплектующих для их ремонта и сборки.

Проверять товары, отправляемые белорусам, вероятно, придется и маркетплейсам, представители которых присутствовали на совещании в ГТК по этому вопросу 10 ноября.

Указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов» был подписан 25 сентября 2023 года. Он запрещает физлицам ввоз, эксплуатацию и изготовление дронов, а через полгода с момента опубликования также и хранение беспилотников.

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