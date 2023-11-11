Из Воронежа движется колонна спецтехники РФ: что задумали оккупанты 4 11.11.2023, 11:21

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Украинские партизаны отследили перемещение врага.

Российские захватчики перебрасывают в Украину больше техники для подкрепления своих оккупационных войск. Партизаны заметили в Воронеже эшелон военной техники, который двигался к границе с Украиной.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш». Отмечается, что оккупанты, в частности, перевозили спецтехнику, топливозаправщики и Камазы.

«Наши агенты засекли перемещение воинского эшелона в Воронеже, направлявшегося в сторону Украины. На вагонах перевозились старые теплозаправщики, старые Камазы для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива, а также спецтехника», – говорится в сообщении.

Партизаны добавили, что они продолжают наблюдать за передвижением российской техники.

«Продолжаем наблюдать, как оккупанты продолжают копаться в своих складах в поисках хоть какой-то рабочей техники, срок годности которой уже давно истек. И весь этот хлам они отправляют в Украину, в надежде хоть как-то выручить себя», – отметили в «Атеш».

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