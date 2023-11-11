«Полковник из Минска» уговаривал пенсионерку продать квартиру ради «спецоперации» 3 11.11.2023, 11:28

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Кто победил?

В Светлогорске пенсионерка едва не лишилась жилья, поверив телефонному мошеннику, который требовал от нее продать квартиру ради «спецоперации». Уже после заключения договора о продаже риелторы убедили женщину расторгнуть сделку. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

80-летней жительнице Светлогорска в мессенджере позвонил якобы полковник из Минска и огорошил неприятной новостью: известная мошенница выставила на аукцион ее квартиру. Собеседник представился Виктором Николаевичем и попросил помощи в поимке преступницы. Его слова показались пенсионерке убедительными, и она согласилась посодействовать.

Согласно плану спецоперации, женщине полагалось втайне от всех связаться с риелтором, продать квартиру и получить дальнейшие инструкции. Чтобы жертве обмана было проще справиться с заданием, «полковник» часто ей звонил, пошагово объяснял все действия и требовал детальных отчетов.

Мошенник сбросил пенсионерке контакты риелторов, подходящие специалисты нашлись в соседнем городе. К потерпевшей приехали две сотрудницы агентства недвижимости и рассказали о нюансах сделки, та собрала необходимые документы и подписала с ними договор.

Покупатель нашелся со второй попытки. Женщина получила предоплату и доложила об успехе куратору, который велел после продажи квартиры временно прописаться в Минском районе и привезти в столицу вырученные деньги.

Пенсионерка засобиралась в дорогу. Неожиданно ее навестили риелторы и стали уговаривать расторгнуть договор купли-продажи. Они заподозрили подвох со стороны телефонных аферистов и попытались предотвратить беду — убеждали и приводили описанные в СМИ примеры аналогичной мошеннической схемы.

Когда агенты наконец ушли, растерянная пенсионерка позвонила «Виктору Николаевичу». Вежливый доселе куратор пришел в ярость: он обличал риелторов в обмане, настаивал на завершении спецоперации, грозил потерей денег и квартиры. Тогда женщина бросила трубку и позвонила родственникам, а те, узнав о произошедшем, отвезли ее для разбирательства в милицию.

Покупателю вернули задаток. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ст. 209 УК (Покушение на мошенничество).

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