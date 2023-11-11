«За полгода накопить на первый взнос на квартиру в Минске вполне реально» 2 11.11.2023, 11:55

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Фото: onliner.by

Белорус откровенно рассказал о работе на круизных лайнерах.

Павел с 2019 года работает поваром на круизных лайнерах. Правда, два года его только начавшейся карьеры выпали из-за пандемии. В ближайшие несколько недель он отправится на работу по своему четвертому контракту — на полгода без единого выходного. Каково это — побывать в самых экзотических точках мира, но даже не сойти на берег? Иметь максимально живописный вид за окном, но иногда неделями не видеть солнечного света?

Сайт onliner.by поговорил об особенностях такой работы и поводах ее любить.

Что нужно, чтобы попасть на лайнер?

Работать на лайнер Павел пришел уже вполне состоявшимся профессионалом. В минских заведениях он успел поработать и су-шефом, и шефом. О таком заработке слышал от знакомых: еще в студенческие времена некоторые устраивались на лайнеры на сезон официантами. Но в его истории все решил случай. Павел познакомился с крупным руководителем в этой сфере, и тот вдохновил попробовать нетипичный формат: сначала очень долго работать — потом очень долго отдыхать.

Резюме, три собеседования с офисами в разных странах — и повару предложили первый контракт. Столько этапов нужно проходить не всем: благодаря своему опыту Павел сразу претендовал на управляющую должность. В рамках компании это называлось CDP-1 — проще говоря, бригадир.

Всего позиций около десяти — от помощника повара до executive chef (шеф всей кухни). Именно он распределяет, в каком из ресторанов кто будет работать. Например, во время своего последнего контракта Павел попал в столовую для персонала.

Чем он будет заниматься ближайшие полгода, пока неизвестно, каждый раз это в каком-то смысле лотерея. Больше всего повара привлекает работа в стейк-хаусе, хотя это и не принципиальный момент. Он успел поработать в самых разных ресторанах, где занимался многим — от выкладки эффектных блюд в заведениях, в которых проводят шоу, до приготовления пиццы на открытой кухне.

Одно понятно точно: что это будет за лайнер. Полгода Павел проведет на Brilliant Lady — судно абсолютно новое, его еще достраивают и спустят на воду только в марте. При этом вся команда должна быть в сборе уже в ноябре: несколько месяцев будет идти подготовка, составляться и отрабатываться меню, проводиться дегустации. К команде приедет corporate chef — главный шеф-повар во всей компании.

Что нужно для того, чтобы попасть на лайнер? Казалось бы, хороший уровень английского, ведь команда интернациональная. Но нет, базового будет достаточно. Хотя Павлу нужно заполнять документы на английском, поэтому он знает его достаточно хорошо.

За атмосферой следят строго: полгода команда находится вместе практически в замкнутом пространстве — напряжение стараются убирать еще на начальном этапе.

А когда жить?

Если контракт длится полгода, а работать нужно без выходных, как часто команда в принципе оказывается на суше?

— Я встречал ребят — филиппинцев, индусов, — которые не сходят на берег вообще. Им это просто неинтересно. Если у меня была возможность, я старался выходить в каждом порту — как минимум чтобы немного прогуляться. Но это точно не про то, чтобы почувствовать себя путешественником.

Рабочая смена длится 12—13 часов. В середине дня есть трехчасовой перерыв. При этом между сменами обязательно должен быть промежуток не меньше 10 часов. Павел приходил на рабочее место к восьми утра, а уходил обычно после девяти вечера. На следующее утро все сначала — и так больше 180 дней подряд.

Напрашивается вопрос: а когда жить?

— На самом деле времени достаточно. Можно ходить в тренажерный зал или на беговую дорожку — она опоясывает лайнер снаружи. Во время перерыва я часто брал чашечку кофе и выходил на палубу. Иногда организуют праздники или экскурсии для персонала. Раз в круиз — бесплатное спа. Есть возможность ходить в бары на борту, хотя с проверками на алкоголь и наркотики все очень строго. Один раз попадешься во время работы — в следующем порту отправляешься домой.

Так что если кому-то кажется, что такая работа — это про развлечения, то он сильно разочаруется. На лайнер идут за опытом и деньгами, а не за путешествиями или развлечениями.

За время работы Павел успел проплыть у берегов США, Канады, Карибов, Австралии, Новой Зеландии, Европы — и побывал только на одной экскурсии. Из порта оказалось недалеко до Ватикана, но все равно побродить в спокойном темпе не получилось: только он успел погрузиться в атмосферу, как нужно было срочно возвращаться на судно.

— Я сейчас подтянул в эту сферу товарища. И когда он устраивался на работу, ему обещали: поездишь, мир посмотришь. Но какие страны ты посмотришь, когда свободных у тебя в среднем три-четыре часа? Ты постоянно привязан к работе. Так что это сказки.

Как устроена работа?

Обычно контракт длится полгода. Если позиция выше, то четыре месяца. Между контрактами — каникулы 6—8 недель. В этот раз Павел отдыхал целых два с половиной месяца. Но он сам признался, что уже через две недели начал скучать. Поэтому во время отпуска белорус ищет варианты подработки в Минске — как минимум чтобы не терять форму: все-таки работа на лайнере стала шагом назад в профессиональном плане. Зато зарплата у Павла сейчас сопоставима с той, что получают бренд-шефы модных минских ресторанов.

За полгода заработать на квартиру в Минске не получится, но накопить на первый взнос на жилье вполне реально. Тем более что при желании на судне можно практически ничего не тратить: питание, проживание, уборка, а часто и стирка включены в соцпакет. А еще для персонала действуют другие цены. Например, напиток в баре будет стоить $2, в то время как для гостей — $6. И есть 20-процентная скидка во всех бутиках на борту.

Что касается условий для жизни, то каюты небольшие (управляющие живут отдельно, остальные — по двое), зато весь жилой блок персонала находится ниже ватерлинии — там качка почти не чувствуется. Правда, в таких комнатках нет окон, как и на кухне. Так что некоторые не видят солнца неделями, если не месяцами.

Кстати, никаких тестов на крепость вестибулярного аппарата при приеме на работу не проводят — это находится в зоне ответственности сотрудников. Павел признается, что в самый сильный шторм, в который он попадал, волны достигали нескольких метров в высоту. Но для такого огромного судна это было почти неощутимо.

Начальная зарплата, на которую могут рассчитывать повара самого низкого уровня, — $800—900 в месяц. Их контракты длятся еще дольше — по восемь месяцев. С серьезным продвижением по карьерной лестнице зарплата может вырасти в десятки раз. Надбавки есть и за большой стаж на одной позиции. Приятная традиция — на юбилей работы в компании сотрудникам дарят сертификат, который можно потратить в магазинах лайнера. Сумма может быть от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Сейчас Павел занимает позицию су-шефа. Его цель — построить дом и открыть собственное заведение в Беларуси. Мужчине 38 лет, и для себя он определил, что готов работать на лайнерах до 45 — пока такая жизнь ему очень нравится. Хотя встречал он и тех, кто работает в таком режиме всю жизнь — больше 30 лет.

А как такой график совместим с личной жизнью?

Все дело в расстановке приоритетов, отвечает Павел. Кому-то нормально жить в таком режиме и качественно проводить с семьей несколько месяцев в году. Кто-то ездит на контракты вместе со своим мужем или женой. Но бо́льшая часть команды — это все-таки свободные молодые люди.

Кстати, недавно компания проводила акцию для сотрудников: нужно было сделать репост у себя в соцсетях, и тогда можно было купить недельный круиз для близких за $300. Но это скорее исключения. Других способов существенно сэкономить на круизе Павел назвать не может. Но предупреждает: если предложение очень сладкое — значит, сам лайнер достаточно старый.

Формат круизов, на которых работает Павел, рассчитан только на взрослых. Всего лайнер вмещает 2700 гостей, на которых приходится больше тысячи сотрудников, но большим он не считается. Павел успел поработать на судне и на 4500 туристов. В Европе в круизы отправляется самая разная публика, в Америке — в основном пенсионеры.

Круизный отдых до сих пор считается элитным, поэтому для лайнеров стараются придумывать все больше развлечений на борту — от бутиков с люксовыми марками до полноценных аквапарков на палубе.

Основная статья заработка для компании не сам круиз, а алкоголь на борту. Стоит он очень дорого, а проносить на судно свой нельзя. Даже если гость купит бутылочку во время экскурсии, ее заберут на хранение и отдадут только по окончании круиза. Точно так же нельзя выносить с лайнера алкоголь, купленный в баре. Раньше еще очень дорого стоил интернет — в районе $4—5 за час использования. Но сейчас некоторые компании включают его в стоимость тура.

Есть стереотип, что команда в свободное время не может появляться в местах для гостей. Это неправда. Единственное условие: нужно всегда носить свой бейдж — на нем не написана должность, только имя.

Не можем не спросить у Павла: как теперь в отпуске — смотреть на море уже невмоготу?

— Да нет. Это просто никогда не было по мне — лежать на пляже неделями. Мне интереснее путешествовать, по несколько дней изучать один город. Зато теперь я точно понял, что мне как туристу не подходят круизы. На каждую точку получается максимум по полдня — ну что можно увидеть за это время? А вот работать на круизах — по мне. Это совсем другое.

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