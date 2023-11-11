Мертвый Путин и семь двойников Илья Бер, The Insider

11.11.2023, 12:10

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Почему верят сообщениям профессора Соловья и «Генерала СВР»?

Спустя две недели после очередного фейка-сенсации Telegram-канала «Генерал СВР» и политолога Валерия Соловья о (смерти Владимира Путина) последний продолжает участвовать в официальных мероприятиях совсем как живой.

Но даже после этого остаются люди, которые верят теориям профессора, некоторые журналисты продолжают звать его в эфиры, а конспирология о «болезни Путина» лишь сменилась конспирологией о «путинских двойниках».

Эксперимент надо признать успешным: рейтинги Соловья и связанных с ним Telegram-каналов растут, вот только доверие к медиа как таковым из-за таких историй сильно снижается.

Telegram-канал «Генерал СВР» был создан в сентябре 2020 года и 22 октября 2023-го, в день публикации «сенсации», имел 362 тысячи подписчиков (для сравнения — втрое больше, чем у Telegram-канала The Insider). На момент выхода этого текста у канала 463 тысячи подписчиков, и нет никаких сомнений в том, что такой резкий рост популярности связан с «хроникой объявленной смерти» Путина.

Канал ведется от имени бывшего генерал-лейтенанта Службы внешней разведки России, который представляется Виктором Михайловичем и в основном публикует якобы инсайдерскую, часто сенсационную информацию о Путине и его окружении. В частности он рассказывал, что «президент России Владимир Путин имеет обыкновение придумывать клички друзьям, людям из ближнего круга, знакомым, политикам российским и зарубежным и вообще известным людям». Так, Путин будто бы наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина кличкой «Голубец», бывшего президента и премьер-министра Медведева прозвищем «Фунтик», а глава «Роснефти» Игорь Сечин с его легкой руки стал «Шептуном».

При этом генерал якобы в курсе содержания переговоров Путина с первыми лицами других государств и имеет доступ к секретной разведывательной информации. Через месяц после появления «Генерала СВР» его авторы сообщили, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак завербован ФСБ:

«Мы знаем и утверждаем, что в апреле-мае 2019 года гражданин Украины Андрей Борисович Ермак, 1971 года рождения, был завербован сотрудниками ФСБ России и получил оперативный псевдоним «Козырь».

Украинские власти эта сенсация не впечатлила: Ермак встретил в своей должности полномасштабное военное вторжение России в феврале 2022 года и остается в ней по сей день.

Ключевой особенностью всех инсайдов и прогнозов канала «Генерал СВР» можно назвать их принципиальную непроверяемость. Всех, кроме, казалось бы, одного. О смерти Путина. Но и ее во вселенной «Генерала СВР» проверить оказалось невозможно. Ведь, по утверждениям авторов канала, Путин уже давно почти не появлялся на публике, а все его представительские функции исполняет дублер или дублеры.

В июле 2021 года читателям канала сообщили, что их двое, что в 2019 году одного будто бы убили и ему с трудом нашли замену «в одной из бывших союзных республик». Таким образом, для широкой публики смерть Путина якобы ничего не изменила, ведь вместо него как был уже несколько месяцев двойник, так и остался.

Валерий Соловей тесно связан с каналом, при этом насколько тесно, точно неизвестно. В интервью Евгении Альбац, представляя автора канала, участвовавшего в эфире без лица и с измененным голосом, Соловей сказал: «Генерала знаю лично и могу подтвердить, что это действительно генерал-лейтенант, и для меня он не аноним». Кроме того, Соловей был упомянут во второй же публикации канала, сделанной в первый день его существования.

Согласно результатам выложенного в сеть расследования Анны Бекешевой, канал принадлежит адвокату из Харькова Виктору Ермолаеву: однажды он по оплошности выложил в своем канале номер своего кошелька Webmoney, по реквизитам которого всплыло не только его имя и дата рождения, но даже домашний адрес. Голос «генерала» хоть и был изменен в стримах, но весьма похож на голос Ермолаева в публичных интервью.

Валерий Соловей, в свою очередь, известен широкой публике как историк, доктор наук и бывший профессор МГИМО, которого выдавили оттуда за неблагонадежность. Но в его биографии еще немало примечательного. Например, в 1987 году он защитил кандидатскую диссертацию на малоприличную для уважающего себя историка тему «Роль Института красной профессуры в становлении советской исторической науки и разработке проблем отечественной истории», затем он много лет занимался как исследователь «русским вопросом» и русским национализмом. В 2008 году вышла в свет его книга «Кровь и почва русской истории». Вот несколько цитат как из этой книги, так и из других его публикаций:

«Все же, на мой взгляд, главная причина кризиса связана с утратой русскими ощущения своей великой миссии, с которой они жили последние столетия. Это миссия особого предназначения русского народа, призванного нести и воплощать в жизнь высшую Правду и высшую Справедливость».

«Рождающееся в России новое общество идет взамен роскошной и убаюкивающей дряхлости Запада».

«Россия может быть только государством русского народа, или ее не будет вовсе — такой научный (а не политико-идеологический!) вывод следует из авторских штудий».

«Русскость — не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость — это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости».

«Даже человек, блестяще владеющий русским языком и выросший в России, не будет признан русским подавляющим большинством наших соотечественников в случае резкого отличия его внешнего облика от того, который русские считают присущим себе».

Вот как в 2009 году по поводу взглядов профессора Соловья и его сестры (некоторые книги они выпускали в соавторстве) писал филолог и культуролог Илья Кукулин: «Есть по крайней мере еще одна нация, про которую в 30-е годы прошлого века объясняли вот в точности то же самое: что, мол, ей этот «расовый образ мысли» присущ, причем даже каким-то необыкновенным, только ей присущим способом».

Казалось бы, с такими взглядами Соловей вполне мог отлично прийтись ко двору в современной России с ее шаманским неофициальным гимном «Я русский, моя кровь от отца». Но не вышло, потому что взгляды эти (или как минимум их публичное проявление) он давно оставил в прошлом. Еще в 2012 году Валерий Дмитриевич решил стать видным политиком националистического толка. Однако его партию «Новая сила» в 2013 году Минюст регистрировать отказался. И националистическую риторику он вскоре оставил так же спокойно, как раньше оставил коммунистическую, переместившись ближе к либералам, сначала системным («Партия роста» Титова), а затем и несистемным. Ничего похожего на приведенные выше цитаты у Соловья больше не появлялось.

Кстати, если вам показалось, что те самые цитаты несколько далеки от традиционных представлений о тоне академического повествования, то вам не показалось. Несмотря на научные степени и публикации, историком Соловей никогда всерьез не работал. Зарабатывал он политической аналитикой, публицистикой, пиаром и преподаванием соответствующих дисциплин.

С 2007 по 2019 год он был заведующим кафедрой рекламы и связей с общественностью МГИМО. И читал следующие курсы:

PR и реклама в политике.

Основы информационной войны и медиаманипулирования.

Основы государственной политики в информационной сфере.

И вот в этом он настоящий профессионал. В 2015 году Соловей выпустил книгу «Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования». На YouTube есть его лекция 2014 года «Как смотреть новости во время войны». Она хороша не только содержательно, но и по форме: потому что, говоря о медиаманипулировании, лектор сам время от времени использует его приемы.

Соловей говорил там важные и правильные вещи о том, как работает конспирология и как с легкостью можно использовать слабости людей, бреши в их критическом мышлении, эксплуатируя в том числе веру людей в тайны, в скрытое сокровенное знание и страхи перед заговорами. Давление на эти точки позволяет завладевать их (нашим) вниманием, а потом и в какой-то мере управлять сознанием.

При этом сам он явно давал понять аудитории, что он все это считает чушью и стоит на стороне бритвы Оккама, бритвы Хэнлона и в целом рационального мышления.

В частности в лекции были такие пассажи:

«Скажите, в вашей личной жизни очень много смысла? Нет. В нашей жизни очень много совпадений, стечения обстоятельств. В политике — то же самое».

«Не нужно искать хитрости там, где есть простые человеческие мотивы — жадность, глупость и трусость».

«В хорошем репортаже часто можно услышать о том, что есть некие конфиденциальные сведения… Почему это так важно? Потому что за этим стоит еще одна закономерность — тяга к тайне. СМИ чуть-чуть приоткрывают завесу, показывая «краешек правды».

«Вброс» в блоге — также прекрасный способ манипулирования. Нам открывают пространство для домысливания. Это называется «зона Уэйта» (или «фальшивая утечка информации») — по имени первооткрывателя этого феномена. На этом основана вся конспирология о неких силах: третьих, четвертых, пятых, которые стоят за политикой. Нам как бы показывают конец ниточки, и кажется, что, потянув за нее, мы разгадаем этот секрет. Возникает колоссальная конспирология, строятся схемы, как объяснить мир, те или иные политические события».

Примерно в то же время Валерий Соловей сам как публичный спикер и политический комментатор начал активно использовать весь тот арсенал приемов, о котором он рассказывал студентам. Складывается впечатление, что он как исследователь решил провести на себе эксперимент и посмотреть, насколько успешно он пройдет. Думаю, что такого успеха Валерий Дмитриевич не ожидал и решил в результате не останавливаться.

Как и другие люди, не вылезающие из своих и чужих эфиров, он постоянно о чем-то рассуждает и делает прогнозы. Никаких последствий того, что прогнозы преимущественно не сбываются, для него не наступает. Он знал в теории и убедился на практике, что широкая аудитория мало что понимает и ничего не помнит, а люди в массе просто в каждый момент времени хотят, чтобы им рассказывали то, что они хотят услышать, во что сами хотят верить, но желательно при этом с элементами интриги и саспенса. Все это абсолютно сознательно и цинично обеспечивает Соловей.

Так, в 2016 году он заявил, что Путин не пойдет на выборы 2018 года из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Позже он не раз повторял этот прогноз, добавляя, что в связи с этими «обстоятельствами» Россию в 2017 году ждут большие перемены, прозрачно намекая на какую-то неизлечимую болезнь Путина. Путин, разумеется, на выборы пошел, без труда избрался и никаких кардинальных перемен в России в 2017 году не произошло, но популярность Соловья лишь выросла. Скажем, в 2019 году его звали уже не только в эфиры многих уважаемых СМИ, но даже на выступления в престижных зарубежных аналитических центрах, например в Институт Кеннана.

Прогнозы скорой кончины шли по нарастающей — так, в 2020 году он уже безо всяких сомнений утверждал, что к 2022 году Путина не будет в российской политике (все из-за тех же обстоятельств непреодолимой силы). Тогда же он конкретизировал болезнь — рак. У «генерала СВР», правда, другое объяснение — болезнь Паркинсона.

Попутно Соловей обучил и алгоритмы YouTube, которые продвигают любые видео с ним гораздо сильнее, чем средние ролики на каналах, где он появляется. Тут работает положительная обратная связь. Чем больше люди смотрят персонажа, там активнее алгоритмы будут продвигать любое видео с его участием. Журналисты не скрывали, что звали его в эфиры именно из-за высоких цифр, хотя сами отлично понимали цену этих «инсайдов». С годами профессор вошел во вкус и начал сообщать народу все больше непроверяемых, местами откровенно безумных инсайдов (якобы от высокопоставленных источников в тайной организации, в которой он состоит) про Путина и его окружение. В 2020 году для легитимации этих выдуманных инсайдов и появился, возможно, Telegram-канал «Генерал СВР».

Как и в случае с этим пабликом, прогнозы Соловья принципиально непроверяемы. Казалось бы, при таком уровне доступа чего проще — расскажи первым о какой-нибудь грядущей перестановке в правительстве или об отставке-назначении губернатора, только с конкретными фамилиями и сроками. Но ничего подобного ни Соловей, ни «Генерал СВР» не делают. Именно потому, что в реальности, скорее всего, никакими настоящими инсайдами они не обладают.

В 2023 году, когда уже слишком многие стали смеяться над Соловьем из-за того, что Путин никуда не делся, политолог решил его все-таки «похоронить» — в двойников-то его аудитория уже поверила плотно. А раз так, то и не отличишь, и не проверишь. Тут еще и удачно подоспел «прогноз» некоей астрологини по фамилии Драган о том, что с 26 октября по 13 ноября в российской власти начнется страшная турбулентность.

И вот 23 октября «Генерал СВР» пишет о том, что у Путина была остановка сердца («уже вторая», — комментирует в одном из эфиров Соловей), еле откачали, потом говорит, что осталось всего ничего, и наконец 26 октября Соловей вслед за «Генералом СВР» сообщил, что «тиран мертв» и лежит в морозильной камере в резиденции на Валдае.

Манипуляция сработала в очередной раз. Соловей нарасхват у ютуберов, а «генерал» прибавил 100 тысяч подписчиков. Теперь на «мертвом Путине» и сказках о борьбе его двойника с потенциальным наследником в лице Патрушева можно ехать еще очень долго.

Казалось бы, что плохого? Люди развлекаются, справляются со своими тревогами, получают надежду. Но долгосрочные эффекты от этого будут плохими. В какой-то момент большинство нынешних поклонников этих медиа-авантюристов поймут, что их обманули. Но результатом будет не повышение доверия к качественным СМИ в обществе, а напротив, еще более сильное падение общего доверия к медиа. Любым. Игнорирование информационной гигиены, придумывание и распространение фейков именно к этому в конечном счете и приводят. Что в мире как тенденция и так наблюдается довольно давно.

Людей нужно учить медиаграмотности. Системно, с раннего школьного возраста. Нужно объяснять, почему к информации из приличных респектабельных СМИ с историей и прозрачными стандартами и к информации из анонимных источников нужно относиться по-разному. Объяснять, чем отличается работа тех и других и почему лучше для экономии времени и сбережения собственной адекватности не читать анонимов вовсе. А пока этого нет, разнообразные «соловьи» и «генералы», как и «кашпировские» с «чумаками» из другой, но близкой сферы деятельности, будут на коне.

Илья Бер, The Insider

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