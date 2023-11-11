Министр просвещения России униженно представил Кадырову новый учебник Мединского 11.11.2023, 12:29

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Предыдущий вариант истории РФ глава Чечни отверг.

Министр просвещения России Сергей Кравцов показал главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для старшеклассников, в котором «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

Об этом сообщается в телеграм-канале Кадырова, передает «Астра».

В конце октября после критики со стороны чеченских чиновников в новом учебнике по истории для российских школ отредактировали абзац о депортации народов СССР. До этого в Чечне изъяли тираж нового учебника.

Один из авторов нового учебника истории— бывший министр культуры России, а ныне помощник Путина Владимир Мединский.

Новые учебники по истории для учащихся 10 и 11 классов представили в 2023 году.

В них были полностью переписаны главы о 1970-90-х годах и появился целый раздел об истории так называемой «специальной военной операции» против Украины.

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