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Министр просвещения России униженно представил Кадырову новый учебник Мединского

  • 11.11.2023, 12:29
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Министр просвещения России униженно представил Кадырову новый учебник Мединского

Предыдущий вариант истории РФ глава Чечни отверг.

Министр просвещения России Сергей Кравцов показал главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для старшеклассников, в котором «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

Об этом сообщается в телеграм-канале Кадырова, передает «Астра».

В конце октября после критики со стороны чеченских чиновников в новом учебнике по истории для российских школ отредактировали абзац о депортации народов СССР. До этого в Чечне изъяли тираж нового учебника.

Один из авторов нового учебника истории— бывший министр культуры России, а ныне помощник Путина Владимир Мединский.

Новые учебники по истории для учащихся 10 и 11 классов представили в 2023 году.

В них были полностью переписаны главы о 1970-90-х годах и появился целый раздел об истории так называемой «специальной военной операции» против Украины.

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