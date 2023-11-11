Пьяный военный РФ убил в Волновахе главного бухгалтера коллаборантов 4 11.11.2023, 12:38

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Оккупант ехал на бензовозе.

Во временно подконтрольной РФ Волновахе Донецкой области в результате ДТП погибла главный бухгалтер так называемого «МВД» оккупантов.

Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале Astra.

«Легковой ЗАЗ Славута столкнулся с КАМАЗ 4310. За рулем Славуты находилась главный бухгалтер «ОМВД России Волновахский» Елена Кириченко, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

За рулем грузовика, убившего коллаборантку, находился военнослужащий ВС РФ из Приморья Александр Ситчихин.

Согласно имеющимся данным, будучи пьяным, он протаранил своим бензовозом легковушку Кириченко, которая ехала впереди.

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