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Пьяный военный РФ убил в Волновахе главного бухгалтера коллаборантов

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  • 11.11.2023, 12:38
  • 3,218
Пьяный военный РФ убил в Волновахе главного бухгалтера коллаборантов

Оккупант ехал на бензовозе.

Во временно подконтрольной РФ Волновахе Донецкой области в результате ДТП погибла главный бухгалтер так называемого «МВД» оккупантов.

Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале Astra.

«Легковой ЗАЗ Славута столкнулся с КАМАЗ 4310. За рулем Славуты находилась главный бухгалтер «ОМВД России Волновахский» Елена Кириченко, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

За рулем грузовика, убившего коллаборантку, находился военнослужащий ВС РФ из Приморья Александр Ситчихин.

Согласно имеющимся данным, будучи пьяным, он протаранил своим бензовозом легковушку Кириченко, которая ехала впереди.

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