Пьяный военный РФ убил в Волновахе главного бухгалтера коллаборантов

Пьяный военный РФ убил в Волновахе главного бухгалтера коллаборантов4
- 11.11.2023, 12:38
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Оккупант ехал на бензовозе.
Во временно подконтрольной РФ Волновахе Донецкой области в результате ДТП погибла главный бухгалтер так называемого «МВД» оккупантов.
Об этом в субботу, 11 ноября, сообщили в Telegram-канале Astra.
«Легковой ЗАЗ Славута столкнулся с КАМАЗ 4310. За рулем Славуты находилась главный бухгалтер «ОМВД России Волновахский» Елена Кириченко, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.
За рулем грузовика, убившего коллаборантку, находился военнослужащий ВС РФ из Приморья Александр Ситчихин.
Согласно имеющимся данным, будучи пьяным, он протаранил своим бензовозом легковушку Кириченко, которая ехала впереди.