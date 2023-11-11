«Генерал СВР»: У Патрушева произошел первый «прокол» с двойником Путина 2 11.11.2023, 13:31

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Обмануть президента Казахстана не удалось.

Российский телеграм-канал «Генерал СВР», первым сообщивший о якобы смерти главы РФ Владимира Путина, написал о первом «проколе», связанным с использованием двойников хозяина Кремля:

— Трудно не заметить, что сразу после смерти президента России Владимира Путина, в информационном пространстве стал доминировать секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Произнесенный намедни Николаем Патрушевым некролог, посвященный Путину, это уже даже не намек на происходящее в стране, это четкое послание элитам второго и третьего дивизионов, кто в стране хозяин.

Между тем, в российской власти готовятся большие перемены. Вокруг Патрушева образовалось своеобразное «политбюро 2.0», и этот узкий круг договаривается о большом переделе власти. Сейчас достигнутые договоренности доработают юристы и представят на окончательное рассмотрение. Фигура двойника остается в российской политической системе как минимум до Нового года. К концу декабря будет сформировано окончательное решение о его дальнейшей судьбе.

Большинство в окружении Патрушева считают, что двойник должен идти на выборы и система должна быть прикрыта президентством «Путина», как бы не были велики риски разоблачения. Сам Николай Патрушев сомневается в возможности долгого использования дублера президента и рассчитывает на передачу власти своему сыну Дмитрию в ближайшей перспективе.

Едва оклемавшись от ковида двойник президента России посетил Казахстан, где провел непростые переговоры. Это только на словах Касым-Жомарт Токаев лидер сверхдружественной страны, а на деле все далеко от идиллии. В следующем году Армения и Казахстан покидают ОДКБ и все пляски с облизыванием вокруг Токаева во время нынешнего визита, абсолютно напрасны. Казахстан уходит из традиционной сферы влияния России и поделать уже ничего нельзя, по крайней мере при нынешней власти.

Покойный Путин все профукал, а Патрушев может сколько угодно играть двойником, но одурачить лидера Казахстана уже не удастся. Да и больной ковидом двойник, с которым Токаеву пришлось общаться лично, только добавил недовольства и раздражения в тон переговоров.

Несмотря на заявления о вечной дружбе России и Казахстана, переговоры закончились практически ничем.

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