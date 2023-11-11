Компанию, владевшую авторынком в Малиновке, ликвидировали 1 11.11.2023, 13:26

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Перед этим легендарный авторынок выставили на аукцион.

В 2021 году легендарный авторынок в минской Малиновке выставили на аукцион. Продавцом выступало ЗАО «Торговый мир «Кольцо». На днях стало известно, что компанию ликвидировали, пишет Onliner.by.

Экономический суд Минской области завершил ликвидационное производство в отношении организации. Таким образом, она больше не владеет автомобильным рынком. Напомним, что почти три года назад стартовая цена культовой площадки составляла 43 958 550,31 рубля (по нынешним меркам это равняется 13,8 миллиона долларов).

Предприятие ЗАО «Торговый мир «Кольцо» было признано банкротом еще в 2018 году. Что касается авторынка, он появился в Малиновке за МКАД в далеком 1994-м. Люди приезжали за машинами из далеких краев. Недалеко от места покупки/продажи автомобилей затем открылся МРО ГАИ, появился и автокинотеатр. До начала 2010-х жизнь на рынке кипела.

Однако с 2011 года ввели повышенную растаможку для машин с Запада, поэтому привоз авто из Европы перестал быть актуальным. Частные продавцы понемногу стали перебираться на профильные сайты — это оказалось удобнее, не нужно было днями стоять у автомобиля на выделенной площадке. Вот так понемногу рынок и пустел, теряя свою актуальность.

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