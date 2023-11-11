Ездит по рельсам: в Германии показали уникальную «Волгу» ГАЗ-21

Ездит по рельсам: в Германии показали уникальную «Волгу» ГАЗ-212
- 11.11.2023, 13:47
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Раритетное авто превратили в дрезину.
В железнодорожном музее немецкого города Бад-Наухайм хранится необычная «Волга» ГАЗ-21. Советский автомобиль переделан в дрезину. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Оригинальный тюнинг «Волги» выполнили в Югославии. Местная железнодорожная компания Jugoslovenske Železnice использовала дрезину для инспекции объектов транспортной инфраструктуры.
ГАЗ-21 «Волга» третьей серии (1962-1973 годов) получил огромные железнодорожные колеса, для чего пришлось установить рессорную переднюю подвеску. Кроме того, спереди появилось сцепное устройство (оно дает возможность "Волге" стать вагоном в поезде) и добавлены специальные домкраты, позволяющие поднять автомобиль и съехать с рельсов.
После распада Югославии дрезина «Волга» трудилась в Македонии – числилась в компании Makedonski Železnici в Скопье. Постепенно авто пришло в полную негодность и его оставили ржаветь под открытым небом.
В 2005 году ГАЗ-21 выкупил немецкий музей и в 2008-2009 годах она прошла полную реставрацию, после чего была протестирована в Германии. С 2010 года авто экспонируется в музее.