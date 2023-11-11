Живут по Розенбауму 1 Дмитрий Зотиков

11.11.2023, 13:40

4,262

В России никак не дождутся сигнала о начале «Лебединого озера».

Миллионы россиян теперь живут по Розенбауму. Не к утру будет упомянут. «Налетела грусть. А ну пойду пройдусь». И пошли они солнцем палимые. Особенно в Израиле, где этого солнца, как дождя в Питере, только гораздо больше.

Жить в грустной России себе дороже. Власть пытается исправить положение. Делает разные фестивали типа кто больше съест или дальше плюнет. Министерство счастья вон решили организовать. Скоро еще будут раздавать его по талонам. Интересно, в чем его измеряют? В граммах, наверное.

- Мне пожалуйста сто грамм счастья. Нет, упаковывать не надо. Тут съем.

Грустные лица в России теперь у всех. И у гастарбайтеров, и у чиновников, и у балерин из Большого театра. Те все никак не дождутся сигнала о начале «Лебединого озера». И тихо курят в курилке дамской комнаты, гася бычки о висящий там портрет Президента.

Грусть в России - это историческое явление. Я бы даже сказал - историческая неизбежность. Отсюда и постоянный уход в алкоголь у всех. От чиновников до балерин. Которые между курилкой и сценой обязательно принимают для храбрости. Поэтому русский балет так ценится на Западе.

Грустные вагоновожатые давят грустных пешеходов. Грустные дети грустят на уроках о важном. Которые ведут грустные учителя. Грустные попы читают занудливые проповеди растерянным прихожанам. Грустное телевидение показывает юмор, от которого хочется плакать, спрятавшись целиком под подушку. Чтобы там жить не видя окружающих.

Грустные тучи набегают на грустную землю, чтобы окропить ее мелким и тоже грустным дождиком. Россия погрузилась в грусть. А я пойду пройдусь. Тьфу ты, прицепился этот донской казак Розенбаум с утра пораньше. И никак не отцепится.

Дмитрий Зотиков, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».