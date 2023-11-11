Злой гений из «дружественной страны» обманул Беларусь почти на миллион рублей 2 11.11.2023, 14:05

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Деньги вернули, но набор преступных схем впечатляет.

В Следственном комитете рассказали об уголовном деле в отношении бизнесмена-иностранца. Он три года «жонглировал» сразу несколькими схемами налоговых махинаций, позволившими ему оставить у себя почти миллион рублей, — деньги уже вернули в бюджет.

28-летний гражданин «дружественной страны Ближнего Востока» в 2015 году приехал в Сморгонь и организовал там бизнес. Три года он регистрировал в качестве ИП знакомых, от имени которых вел розничную торговлю.

В 2018-м мужчина решил «расширить» бизнес и открыл несколько фирм с магазинами в различных белорусских городах, торговля приносила хороший доход. Для ведения финансового учета предприниматель нанял бухгалтера, который рассказал ему об особенностях уплаты налогов в Беларуси, а также об упрощенной системе налогообложения. Ее суть в том, что если валовая выручка фирмы за отчетный период не превышает определенную сумму, то действует льготный режим налогообложения.

Иностранцу такой вариант понравился, и он решил раздробить бизнес, чтобы платить налоги по упрощенке.

Как только выручка одного из предприятий достигала максимального лимита, подпадающего под льготное налогообложение, он регистрировал очередное юридическое лицо с новыми магазинами, и схема повторялась.

Таким образом с 2019 года по 2022 год бизнесмен зарегистрировал не менее восьми фирм-марионеток, между которыми искусственно распределял выручку для упрощенной уплаты налогов. За это время он не заплатил в бюджет налоги на общую сумму свыше 460 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемый использовал в корыстных целях своих соотечественников, которым была необходима регистрация в Беларуси. Так, для получения разрешения на пребывание иностранцу нужно быть учредителем или работником компании в нашей стране. В качестве подставных лиц в преступной схеме как раз и выступали его земляки.

Но и это еще не все: часть выручки в наличных предприниматель не сдавал в банк, а забирал себе и не платил с нее подоходный налог — таким образом он причинил государству ущерб на общую сумму еще свыше 122 тысяч рублей. Наконец, иностранец платил своим работникам зарплату «в конвертах».

В ходе следствия бизнесмена заставили заплатить все «спрятанные» деньги — почти миллион рублей.

«Все неуплаченные налоги, взносы в фонд социальной защиты населения, пени и иные платежи в общей сумме более 900 тысяч рублей поступили в бюджет, причиненный ущерб возмещен в полном объеме», — сообщили в Следственном комитете

На бизнесмена и его соучастников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч. 2 ст. 243−1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

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