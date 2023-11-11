В Z-каналах началась паника после разгрома HIMARS колонны РФ в Херсонской области 2 11.11.2023, 14:12

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Потери оккупантов впечатляют.

ВСУ уничтожили крупную колонну российской армии у села Гладковка на оккупированной части Херсонской области Украины.

Россияне потеряли большое количество техники и живой силы. Кадры опубликовал в Telegram глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Удар по российской колонне наносился реактивной системой HIMARS/M270 во время движения в сторону Малых Копаней.

Оккупанты понесли тяжелые потери: в машинах находились, помимо личного состава, боекомплект и запчасти к военной технике. Предварительно, при ударе 25 солдат РФ были ликвидированы, еще около 20 получили различные ранения.

Также были сожжены 6 единиц военной техники россиян.

В Z-каналах истерика и «зрада» из-за видео разгрома россиян в Гладковке. Они возмущены, что спустя почти два года полномасштабной войны ВС РФ продолжают ездить стройными плотными колоннами, подставляясь под удары ВСУ.

«Когда уже эти командиры будут объяснять, что колонной ехать нельзя? Это что, необучаемо? Ну доведи ты до своих людей, что не надо ехать колонной, хоть ты в Донецке едешь, хоть в Ростове. Ну что должно еще случиться, чтобы все это поняли?» - написал Z-канал.

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