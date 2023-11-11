Глава МНС раскрыл секрет подорожания в 10 раз налога на авто для белорусов 11.11.2023, 14:23

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Какие модели будут признаны «роскошными»?

В Беларуси намерены поднять ставки транспортного налога в десять раз на некоторые комфортабельные авто, но окончательного списка таких машин пока нет. Предполагалось, что это будет Maybach, новые Ferrari и Maserati, некоторые модели Mercedes, BMW, Audi.

Корреспондент «Зеркала» как физлицо спросил на прямой телефонной линии у министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, когда власти определятся с этим вопросом и по каким критериям будут решать, за какой транспорт автовладельцам надо платить больше.

— Предполагается, что в перечень войдут машины дорогостоящие, такие как Ferrari, Maserati, Lamborghini. Трудно сейчас это сказать наверняка, и никто этого не скажет. Эти вопросы находятся в процессе обсуждения и проработки, — сообщил глава МНС Сергей Наливайко.

Министр отметил, что при составлении списка авто, за которые налог придется платить больше, законодатели будут отталкиваться от определенных марок и моделей, года их выпуска — авто должно быть не старше трех лет. Он не считает, что в перечень «роскошных» войдет, например, BMW X6 2022 года выпуска, однако гарантировать этого не может.

— Но это [попадание в список дорогостоящих] будет зависеть точно не от стоимости автомобиля, — уверен Сергей Наливайко.

Чиновник отметил, что ситуация с этим вопросом «более-менее прояснится» в течение месяца, так как именно сейчас парламентарии обсуждают изменения, которые будут вноситься в Налоговый кодекс. Впоследствии перечень автомобилей, за которые надо платить транспортный налог по повышенным ставкам, будет утвержден постановлением Совета министров.

Ранее сообщалось, что повышенный транспортный налог может затронуть около 2,4 тыс. автомобилей.

Напомним, с 2024 года могут измениться ставки транспортного налога. В частности, проектом Налогового кодекса предусмотрено их десятикратное повышение для люксовых автомобилей. «По транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет, включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности, определяемый Советом министров, транспортный налог, включая авансовые платежи, исчисляется по ставкам, увеличенным в десять раз», — говорится в законопроекте.

Также чиновники намерены повысить стандартные ставки транспортного налога. Его сумма зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 61 рубль в год, а хотят поднять до 66 рублей. По повышенной в десятикратном размере ставке выйдет 660 рублей, если введут изменения.

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