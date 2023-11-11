Оккупанты подняли бунт в Бердянске после того, как командир расстрелял подчиненного из-за плохого настроения 11.11.2023, 14:27

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Ситуацию накалили удары ВСУ по глубокому тылу врага.

На днях во временно оккупированном Бердянске Запорожской области командир одного из оккупационных подразделений ВС РФ застрелил своего подчиненного. Поводом для расправы стало то, что оккупант «испортил настроение» старшему по званию.

Поэтому оккупанты из подразделения, где произошла «утилизация», устроили бунт. Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

«В Бердянске у них (у российских оккупантов. – Ред.) снова началась «самоликвидация». Один из командиров подразделений расстрелял одного из своих солдат, потому что тот ему испортил настроение. Сегодня в этом подразделении бунт, потому что другие военнослужащие начали якобы отстаивать «права» и агитировать за прозрачное расследование этого дела. Это и есть отражение настроений после ликвидации врага на временно оккупированных территориях. Они начинают самоликвидировать друг друга», – отметил Федоров.

По словам городского головы Мариуполя, оккупантам очень больно прощаться с иллюзией, что на территории Украины у них есть какой-то недостижимый для Сил обороны «глубокий тыл». Осознание, что спрятаться им не удастся ни на одном клочке украинской земли, серьезно деморализовало захватчиков.

«Враг ранее считал, что такие города как Мелитополь, Бердянск, Скадовск, Геническ, даже Энергодар – это глубокий тыл. А мы говорим уже второй месяц о том, что в «глубоком тылу» ликвидируются враги. Мы владеем информацией о том, что на левом берегу Днепра что-то происходит. И это также вносит безумное смятение в настроение и действия врага», – отметил чиновник.

По словам Федорова, одним из особо ярких деморализующих факторов стал недавний результативный удар по расположению оккупантов во временно оккупированном Скадовске.

«Ничего удивительного нет в том, что враг скрывает свои потери и не докладывает об этом. Потому что постоянно когда идет ликвидация врага на временно оккупированных территориях, они это в своих новостях и отчетах представляют как «работу ПВО». Но точно то, что ликвидируются именно штабы, откуда идет руководство по линии фронта, и то, что они ликвидируются в глубоком тылу – это точно отражается на настроениях врагов, которые и так были не самые лучшие», – подчеркнул мэр временно оккупированного Мелитополя.

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