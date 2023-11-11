Лукашисты испугались «массовых песнопений» на рынке в Барановичах

Лукашисты испугались «массовых песнопений» на рынке в Барановичах1
- 11.11.2023, 14:38
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Возможно, речь идет о шествии кришнаитов.
В суде Барановичей в октябре рассматривали административное дело против мужчины, которого задержали за участие в шествии с песнопениями и танцами на местном рынке — возможно, речь идет о шествии кришнаитов. Горожанина судили как организатора, говорится в постановлении суда.
Шествие проходило в середине дня на Полесском рынке. Как именно о нем узнала милиция, неясно, но в деле имеются «протоколы осмотра компьютерной информации с фотоснимками», то есть информация была выявлена постфактум.
Протокол был составлен по ч. 2 ст. 24.23 КоАП — организация несанкционированного массового мероприятия.
«Умышленно, являясь организатором культурно-зрелищного мероприятия, организовал массовое мероприятие в виде шествия группы граждан в количестве около 20 человек, которые играли на музыкальных инструментах, танцы и песнопения в месте, не предназначенном для его проведения, без соответствующего разрешения Барановичского горисполкома», — говорится в протоколе.
При его составлении мужчина признал свою вину, однако на рассмотрении дела его не было.
Суд постановил, что для законного проведения такого «культурно-зрелищного мероприятия» нужно было сначала подать заявку в исполком и получить разрешение.
С учетом того, что мужчина нигде не работает, но ранее не привлекался к административной ответственности, ему присудили административный арест сроком на 10 суток.