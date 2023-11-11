Белорусы придумали способ, как легко и быстро отбиться от мошенников 7 11.11.2023, 14:52

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В каждой истории деньги удалось сохранить.

Банковские мошенники придумывают все новые способы обмана людей — все ради того, чтобы заполучить их деньги. К счастью, многие белорусы научились давать отпор обманщикам. Белорусы рассказали «Зеркалу» свои истории, как отбивались от мошенников.

В августе Ангелине (имена в тексте изменены) в Viber позвонили с незнакомого белорусского номера. Мужчина представился сотрудником милиции.

— Сказал, что к ним поступила заявка от банка, в котором у меня есть счет. Якобы мой родственник хотел воспользоваться моими данными для каких-то банковских манипуляций. Назвал его фамилию, имя, отчество. При этом совпала только фамилия, она была такая же, как и у меня, — рассказала девушка.

«Милиционер» сказал, что Ангелине обязательно нужно сходить в банк, чтобы заблокировать свою банковскую карточку. Но в то же время он отметил, что «сотрудникам» надо проверить данные по операции и найти самого мошенника, а при заблокированной карте они сделать этого не смогут. И добавил, что девушка должна сообщить номер карты.

— Я спросила, что еще я им должна. И поинтересовалась, почему сотрудник милиции звонит мне, а не пришел ко мне домой. В итоге меня послали матом, наговорили кучу всего и положили трубку.

Мошенники много раз звонили Андрею в Viber и WhatsApp. Но обмануть его не удалось, потому что парень знает про «развод». Однако он все равно общался со звонившими, но только ради того, чтобы посмеяться. Парень отметил, что при таких звонках чаще всего отображались номера России, Украины, Литвы. Переписку мошенники не вели, по мнению собеседника, для того, «чтобы люди ее не скринили». Но Андрей нашел действенный способ, как отвадить обманщиков.

— Самое действенное против них — белорусский язык. Так как они звонят в основном не из Беларуси, то мовы не знают. Я всегда отвечаю: «Калi вы служба дзяржбяспекi, то прапаную размаўляць выключна на беларускай мове». Обычно общение дольше 5−10 минут они не выдерживают, — рассказал Андрей.

Максим также борется с мошенниками с помощью лингвистических знаний, только он использует английский язык.

— Несколько раз мне звонили в WhatsApp с незнакомых небелорусских номеров. Я сразу снимал трубку и начинал говорить на инглише. Я так понял, что иностранным языкам мошенники не обучены. Кто-то сразу бросал трубку, кто-то пытался на русском завести беседу, называли мое имя, но максимум через минуту и они сбрасывали звонок, — рассказал Максим.

Алле Ивановне, маме Екатерины, чуть больше 60 лет. В начале года с ней через Viber связывались мошенники. При этом на аватарке у звонившего стоял логотип белорусского банка.

— Мама сняла трубку, человек представился начальником службы безопасности банка. Он начал говорить о подозрительной активности на ее банковском счету и все в таком стиле, — рассказала девушка.

Алла Ивановна о таких способах «развода» знала, однако общение продолжила. Она уточнила у звонившего, почему тот набрал ее с российского номера на Viber, а не на телефон. Тот ответил, что эта «специальная защищенная от мошенников линия, и разговор будет обезопасен от прослушивания».

— Я была рядом и сказала маме положить трубку. Когда она заканчивала разговор, мошенник угрожающе заявил, что если она не хочет с ним говорить, то средства спишутся немедленно. Вслед за этим он прислал липовый скрин с якобы списанием средств.

После того как мама собеседницы сбросила звонок, мошенники звонили еще несколько раз, но трубку женщина уже не брала. Тем не менее Алла Ивановна очень распереживалась из-за произошедшего.

— Она была под впечатлением еще несколько дней. Все недоумевала, мол, откуда они знают мое имя и отчество. Хотя когда я уточнила, а правильно ли они ее назвали, она засомневалась. Выходит, что они так убедительно говорили, что ей даже показалось, что они обратились к ней по имени.

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