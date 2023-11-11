закрыть
11 ноября 2023, суббота, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Момент подрыва железной дороги в Рязани показали на видео

1
  • 11.11.2023, 14:59
  • 9,188
Момент подрыва железной дороги в Рязани показали на видео

После этого 19 грузовых вагонов сошли с рельсов.

Момент подрыва железнодорожного полотна в Рязани, снятый на камеру домофона, показали на видео.

Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

«На часах около 7:08 утра, вдали раздается громкий хлопок, у машин во дворе срабатывает сигнализация», — говорится в описании видео.

После этого 19 грузовых вагонов сойдут с рельсов, завалы будут разгребать 300 человек и спецтехника, а ж/д пути в районе станции Дягилево пойдут под замену.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин