Момент подрыва железной дороги в Рязани показали на видео

Момент подрыва железной дороги в Рязани показали на видео1
- 11.11.2023, 14:59
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После этого 19 грузовых вагонов сошли с рельсов.
Момент подрыва железнодорожного полотна в Рязани, снятый на камеру домофона, показали на видео.
Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.
«На часах около 7:08 утра, вдали раздается громкий хлопок, у машин во дворе срабатывает сигнализация», — говорится в описании видео.
После этого 19 грузовых вагонов сойдут с рельсов, завалы будут разгребать 300 человек и спецтехника, а ж/д пути в районе станции Дягилево пойдут под замену.