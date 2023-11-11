Момент подрыва железной дороги в Рязани показали на видео 1 11.11.2023, 14:59

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После этого 19 грузовых вагонов сошли с рельсов.

Момент подрыва железнодорожного полотна в Рязани, снятый на камеру домофона, показали на видео.

Ролик опубликовал телеграм-канал Mash.

«На часах около 7:08 утра, вдали раздается громкий хлопок, у машин во дворе срабатывает сигнализация», — говорится в описании видео.

После этого 19 грузовых вагонов сойдут с рельсов, завалы будут разгребать 300 человек и спецтехника, а ж/д пути в районе станции Дягилево пойдут под замену.

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