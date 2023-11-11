Вася в шоке 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.11.2023, 15:02

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Как теперь понимать слова Небензи?

«Так, но с чего же начать, какими словами?» - так оригинально начинался роман Саши Соколова «Школа для дураков».

Вот и мы, думаем, как начать. Давайте с цитаты: «Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты … Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права - это императив. У любой войны есть правила, и любые насильственные действия в отношении мирных жителей, нанесение ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры категорически неприемлемы».

Кто этот гуманный правовед? О чем он говорит? Это, наверное, какой-нибудь западный дипломат. И речь идет о трагедии в Украине. Кто так шокирован?

Это Василий Небензя, глава путинской миссии при ООН. «Шокирован» он, разумеется, действиями Израиля в Газе. И «глубоко возмущен», он же и тем же.

А вот Мария Львова-Белова, обвиняемая в военных преступлениях МУС тоже, мы помним, поначалу была шокирована, когда было объявлено об ордере на ее арест. Сейчас, наверное, первый шок прошел и начались действия в правильном направлении.

Как можно воспринять слова Василия Небензи после всего того, что произошло после 24 февраля?

Только как троллинг. Смысл его вот в чем: «Вы, «Запад», нам указывали на то, что мы делаем в Украине? Теперь мы с вами расплатимся той же монетой с помощью событий в Газе!». Вероятно, когда появился такой повод, то «от радости в зобу дыханье сперло». Вот и весь «шок» Васи.

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