Сколько треугольников на картинке: простая головоломка определит уровень IQ

Сколько треугольников на картинке: простая головоломка определит уровень IQ3
- 11.11.2023, 15:13
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Есть всего пять секунд, чтобы найти правильный ответ.
Оптические иллюзии созданы для того, чтобы мы смогли проверить нашу смекалку и заставили мозг работать по-другому, то есть искали нестандартные пути решения проблем. Это прекрасные упражнения для нашего ума, положительно влияющие на аналитическое и логическое мышление.
Издание Bright Side опубликовало интересную головоломку, которую смогут решить только самые умные. У вас есть всего пять секунд, чтобы найти правильный ответ.
Вам нужно узнать, сколько треугольников изображено на картинке. Если вы справитесь с заданием в указанное время, то у вас высокий уровень IQ.
Правильный ответ можно посмотреть здесь.