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Сколько треугольников на картинке: простая головоломка определит уровень IQ

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  • 11.11.2023, 15:13
  • 3,980
Сколько треугольников на картинке: простая головоломка определит уровень IQ

Есть всего пять секунд, чтобы найти правильный ответ.

Оптические иллюзии созданы для того, чтобы мы смогли проверить нашу смекалку и заставили мозг работать по-другому, то есть искали нестандартные пути решения проблем. Это прекрасные упражнения для нашего ума, положительно влияющие на аналитическое и логическое мышление.

Издание Bright Side опубликовало интересную головоломку, которую смогут решить только самые умные. У вас есть всего пять секунд, чтобы найти правильный ответ.

Вам нужно узнать, сколько треугольников изображено на картинке. Если вы справитесь с заданием в указанное время, то у вас высокий уровень IQ.

Правильный ответ можно посмотреть здесь.

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