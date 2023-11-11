В России бурлит новая волна скрытой мобилизации 1 11.11.2023, 15:17

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Руководство России начало проводить очередную скрытую волну мобилизации. Вместе с повестками россияне сразу же получают от военкоматов угрозы.

Граждан РФ пугают ответственностью за игнорирование мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Скрепачъ».

Стоит отметить, что повестки начали рассылать даже в Москве и Санкт-Петербурге, в которых раньше не так интенсивно вербовали пушечное мясо, как в отдаленных регионах РФ. Примечательно, что военнообязанным рассылают уведомления даже на электронные почты.

В связи с этим россиян призывают оказывать сопротивление военкоматам, чтобы путинскому режиму было как можно сложнее завербовать новые партии пушечного мяса на войну против Украины.

«Волна вызовов в военкоматах свидетельствует о том, что давление на граждан становится все сильнее. Те, кто не готов служить в армии режима, должны рассмотреть все возможности сопротивления», – говорится в сообщении.

В сети заявляют, что граждане страны-агрессора могут выйти на протест, выразить свое мнение через общественные акции или же сжигать военкоматы.

Напомним, руководство России не намерено в ближайшее время объявлять масштабную мобилизацию. От принятия такого решения Путина останавливают президентские выборы, которые запланированы на март 2024 года.

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