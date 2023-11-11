Кого в Беларуси коснется «налог на роскошь»? 1 11.11.2023, 15:23

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Ответ министра удивил.

С января в Беларуси повысят налог на доходы выше 200 тысяч рублей. Затронет он разовые большие доходы, например, от продажи недвижимости, или только постоянный заработок? Чтобы получить ответы на эти вопросы, журналистка «Зеркала» как физлицо позвонила на прямую линию Министерства по налогам и сборам.

— Со следующего года будут повышать налоги для тех, кто зарабатывает в год больше 200 тысяч рублей. Например, если я продам квартиру и сумма, которую я заработаю на этом, будет считаться доходом для уплаты такого налога? — спросила журналистка.

— Нет, это не будет подлежать [налогообложению по повышенной ставке]. Там имеются в виду доходы по трудовым договорам, — объяснил глава МНС Сергей Наливайко.

Министр также объяснил, что если житель Беларуси продает недвижимость не чаще, чем один раз в пять лет, то доход, полученный от ее продажи, вообще не облагается налогом.

— Еще раз, чтобы было понимание, обычных граждан, подавляющего большинства [налог в 25%] вообще никак не коснется. Поэтому не забивайте, пожалуйста, себе голову и спокойно живите, работайте, — посоветовал министр по налогам и сборам.

Напомним, с января 2024 года в Беларуси начнет действовать элемент прогрессивной шкалы налогообложения. Те жители нашей страны, которые за год зарабатывают больше 200 тысяч рублей, будут платить подоходный налог в размере 25% с суммы превышения вместо нынешних 13%. Как следует из законопроекта Налогового кодекса, речь идет о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

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