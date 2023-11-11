«Не верьте телевизору и Путину!»: оккупант РФ «прозрел», попав в госпиталь в ОРДЛО 1 11.11.2023, 15:28

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Военный РФ снял шокирующее видео.

Военный РФ показал импровизированный госпиталь на оккупированной Луганщине, в котором РФ «лечит» своих раненых, сообщает dialog.ua.

Оккупант был сильно расстроен тем, насколько реальное положение дел расходится с заявлениями властей и пропаганды РФ.

Получив ранение, военный попал не в комфортную больницу, а в подобие госпиталя, помещенного в захваченном Доме культуры. Солдаты лежат там в тесноте на двухъярусных кроватях и почти не получают никакого лечения.

«Вот в этом (помещении - ред.) находятся 100 с лишним человек. Да… Вот такая у нас медицина. И это называется госпиталь. Просто в ДК (Доме культуры - ред.). Не верьте телевидению, Владимиру Владимировичу или Шойгу, что у российских военных все замечательно и мы лежим в прекрасных госпиталях. Вот можете сами видеть, в каких госпиталях мы лежим… 21-й век на дворе, 23-й год. Это госпиталь! (...) Спим в обнимочку друг с другом, можно сказать. Это вот такой у нас «шикарный» госпиталь», - жаловался оккупант.

В туалет и душ оккупантам предлагают ходить на улицу.

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