«Каждый день на счет приходило $10» 3 11.11.2023, 15:32

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Белоруска попыталась легко и быстро заработать на инвестициях.

Жительница Слонима в поисках дополнительного заработка в интернете наткнулась на компанию ОАО «Актив», которая занимается инвестициями. Заинтересовалась, решила попробовать заработать.

Женщина (ее возраст, к слову, 68 лет) рассказала, что после общения с кем-то из ОАО «Актив» пару дней сомневалась в том, стоит ли влезать в инвестиции. Но работник компании стал ее убеждать, что это выгодный вариант. Сказали: с ней будет работать аналитик, который пояснит, что именно она должна делать. «Он [представитель компании] спросил, какая у меня мечта. На тот момент у меня была мечта заработать денег».

Сначала жительница Слонима сделала инвестиции на 212 рублей, компания ОАО «Актив» добавила к этой сумме еще 50 рублей. «Мы что-то купили, получили прибыль, мне эту прибыль сразу на карточку вывели». Прибыль составила 25 рублей.

Потом аналитика поменяли — им стал некий Михаил Трушный. «Он хорошо пел про мечту, он хочет выйти на пенсию, что он мечтает поехать в Японию, у него мечта. «А какая у вас мечта?» Денег заработать, просто денег заработать. Мы с ним недельку, наверное, поработали. Тоже неплохо. В день десять-пять долларов, два доллара мне приходило».

Затем аналитик вновь сменился — теперь жительницей Слонима занялась Елена Павлина. С ней женщина как будто торговала золотом, платиной, евро, долларами. «Заработала денег. Давайте выводить».

Когда белоруска захотела снять заработанные деньги, ей сказали, что нужно «заместить». Сначала речь шла про возмещение суммы в $1500, после — $8000, еще $1000 — она должна положить эту сумму на счет. «Я взяла два кредита». Но даже это не помогло ей снять деньги со счета.

Затем ей сказали, что деньги из-за границы может доставить курьер (услуга платная, $1700). Потом сказали, что нужны еще $500, потому что курьера не пускают в страну без справки.

Женщина разозлилась и нашла в интернете юриста из Эстонии Василия Соболевского, который поможет ей написать жалобу на ОАО «Актив». Вместе написали жалобу на компанию. Получили ответ от некого регулятора, что белоруске должны отдать около $30 000, но, чтобы их получить, нужно $1000 за перевод. И еще $1000 за декларацию. И еще, и еще...

И так далее — женщине говорили, чтобы получить деньги, она должна куда-то что-то перевести.

Она потратила $12 000. Ничего не получив даже после этого, сделала вывод, что ее обманывают. Обратилась в милицию Слонима.

— Вы никому из близких не говорили, что таким-то и таким-то занимались? Ни у кого не возникло подозрения? — спросили в милиции.

— Я никому не говорила до тех пор, пока не наняла юриста. Дочке рассказала, она сразу проверила юриста и нашла информацию о нем в интернете, что он мошенник. Я ему написала: «Вы мошенник тоже?» Он говорит: «Ой, в интернете можно что угодно написать, я уже много чего про себя прочитал. Написано — мошенник, но какое мошенничество я делаю, там же не написано ничего». Знаете, он так говорит, что я ему и верю и не верю. Я вообще-то привыкла всем доверять, меня никто не обманывал, и я сама никого никогда не обманывала. Честно зарабатывала деньги, а тут такая халява, так здорово, и быстро, и красивенько.

Прежде чем куда-то лезть, нужно компанию проверять. Но я проверяла компанию ОАО «Актив».

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