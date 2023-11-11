Российские пропагандисты выдали абсурдный фейк о Пугачевой

Российские пропагандисты выдали абсурдный фейк о Пугачевой3
- 11.11.2023, 15:41
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Вброс касается наследства артистки.
Российские пропагандистские СМИ каким-то образом «узнали», кому Алла Пугачева решила передать свое не маленькое наследство.
В частности, по информации российского пропагандистского издания «Страсти», Пугачева якобы по время своего недавнего визита в Россию, переписала все наследство на двойняшек - Лизу и Гарри, а свою старшую дочь Кристину Орбакайте, якобы оставила ни с чем.
Российские СМИ также нашли «юриста», который прокомментировал решение Пугачевой и уже даже дал совет Кристине Орбакайте, как бороться за наследство матери.
«К слову, никто не может знать о настолько личных делах Пугачевой, кроме ее близкого окружения.
Российские лживые СМИ продолжают «делать контент» лишь с одной целью - скандал и дискредитация», — отмечает glavred.info.