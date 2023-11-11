Чрезвычайно удачная операция: ГУР раскрыло детали уничтожения «Акулы» и «Серны» Крыму 11.11.2023, 15:56

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иллюстративное фото

Российские корабли пошли на дно вместе с важной военной техникой.

В Крыму были уничтожены два малых десантных корабля Черноморского флота РФ. Они были важны для оккупантов, поскольку выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Это чрезвычайно удачная операция. Речь идет не только о двух уже можно утверждать уничтоженных десантных катерах, достаточно современных как для российского флота. Кроме уничтоженного БТР и потерь среди личного состава, это также носители зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ», - сказал представитель ГУР.

Он объяснил, что такие суда использовались и при операции на острове Змеиный. Заменить их сегодня оккупанты нечем.

Юсов также добавил, что в результате таких атак в Черном море российский Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты. Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуре.

«Этот процесс продолжается. Полностью из Крыма они не могут себе позволить выйти, пытаются искать какие-то новые щели и придумывать инструменты защиты», - добавил разведчик.

Что известно об операции ГУР

Напомним, 10 ноября стало известно, что разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины провели успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

ГУР подтвердило, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 «Акула», другой более новый - проекту 11770 «Серна» пошли ко дну.

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