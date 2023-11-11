Белорусскую сгущенку снова продают на Ebay 11.11.2023, 15:58

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Почем в этот раз?

Этим летом на Ebay заметили рогачевскую сгущенку по 20 долларов за банку. Вскоре, объявление о продаже сгущенки исчезло, альтернативных продавцов на торговой площадке не было. И вот сгущенка из Беларуси вновь доступна к покупке на популярнейшем интернет-аукционе, заметил Onliner.

Сгущенка стала более доступной: у одного из продавцов ее можно купить за 14,99 доллара. Увы, еще 10 долларов придется отдать за доставку. Итого 24,99 доллара за банку при заказе одной штуки.

Этот же продавец выставил на аукцион рогачевскую сгущенку со вкусами «ирландский крем», «кокос», «кофе», а также глубокскую с какао и ароматом черри-бренди «вишня в шоколаде». По 14 долларов за банку плюс доставка.

Другой продавец выставил сгущенное молоко дешевле, по 9,9 доллара.

В Беларуси такую сгущенку можно купить за 3,5−5 рублей в зависимости от ароматизатора.

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